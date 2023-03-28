"Більше немає вибору": у РФ встановили жорсткіші умови для виходу з ринку західних компаній

За словами журналістів, Кремль посилює тиск на західних бізнесменів, змушуючи їх вносити "добровільну пожертву" до російського бюджету, фінансуючи таким чином війну в Україні.

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Західні компанії, які бажають піти з ринку Російської Федерації і продати свої активи, будуть змушені внести пряму пожертву до скарбниці РФ. Про це пише видання Financial Times з посиланням на заяву комісії з іноземних інвестицій у Росії.

Повідомляється, що таким чином Кремль вирішив посилити тиск на західних бізнесменів, які мають намір залишити Росію. Враховуючи нововведення, підприємства, які залишили Росію, можуть піддаватись критиці за фінансування війни в Україні.

Раніше такі компанії мали вибір: зробити "добровільну пожертву" до бюджету РФ у розмірі 10% від продажу або відстрочку виплати за продаж на кілька років.

"Головна відмінність нових правил від колишніх полягає в тому, що компанії більше не мають вибору. Це конфіскація нерухомого майна", — прокоментував новий закон доцент МДІМВ і партнер адвокатського бюро "Некторів, Савельєв і партнери" Ілля Рачков.

Подібні заходи стосуються навіть тих компаній, які вже повідомили про вихід, проте ще не завершили процедуру. За словами одного з учасників переговорів про вихід, приблизно 2000 заявок чекають на розгляд та схвалення.

"Комісія збирається три рази на місяць і за одне засідання розглядає не більше семи заяв — тож можете порахувати", — сказав він журналістам.

Нагадаємо, що 25 березня заступник голови Ради безпеки РФ Дмитро Медведєв закликав користуватися піратськими копіями контенту. Його заява прозвучала в контексті виходу з Росії багатьох онлайн-сервісів, зокрема компанії Netflix.

Ще ми писали, що 24 березня французька компанія Leroy Merlin заявила про свій намір продати свої активи в Росії після 18 років діяльності на території країни. Раніше Leroy Merlin відмовлялася піти з РФ, у зв'язку з чим НАЗК включило компанію до списку міжнародних спонсорів війни.