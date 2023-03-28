"Больше нет выбора": в РФ ужесточили условия для выхода из рынка западных компаний

По словам журналистов, Кремль усиливает давление на западных бизнесменов, вынуждая их вносить "добровольное пожертвование" в российский бюджет, финансируя таким образом войну в Украине.

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Западные компании, желающие уйти из рынка Российской Федерации и продать свои активы, будут вынуждены внести прямое пожертвование в казну РФ. Об этом пишет издание Financial Times со ссылкой на заявление комиссии по иностранным инвестициям в России.

Сообщается, что таким образом Кремль решил усилить давление на западных бизнесменов, которые намерены покинуть РФ. Учитывая нововведения, предприятия, покинувшие Россию, могут поддаваться критике за финансирование войны в Украине.

Ранее у таких компаний был выбор: сделать "добровольное пожертвование" в бюджет РФ в размере 10% от продажи или отсрочку выплаты за продажу на несколько лет.

"Главное отличие новых правил от прежних заключается в том, что у компаний больше нет выбора. Это конфискация недвижимого имущества", — прокомментировал новый закон доцент МГИМО и партнер адвокатского бюро "Некторов, Савельев и партнеры" Илья Рачков.

Подобные меры касаются даже тех компаний, которые уже сообщили о своем уходе, однако еще не завершили процедуру. По словам одного из участников переговоров о выходе, примерно 2000 заявок ждут рассмотрения и одобрения.

"Комиссия собирается три раза в месяц и за одно заседание рассматривает не более семи заявлений — так что можете посчитать", — сказал он журналистам.

Напомним, что 25 марта заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев призвал пользоваться пиратскими копиями контента. Его заявление прозвучало в контексте ухода из России многих онлайн-сервисов, в частности компании Netflix.

Еще мы писали о том, что 24 марта французская компания Leroy Merlin заявила о своем намерении продать свои активы в России после 18 лет деятельности на территории страны. Ранее Leroy Merlin отказывалась уйти из РФ, в связи с чем НАЗК включило компанию в список международных спонсоров войны.