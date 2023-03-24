Свершилось: крупнейшая французская сеть строительных магазинов Leroy Merlin покидает РФ
Исходя из данных компании, российский рынок – второй по величине для корпорации. Местная сеть насчитывает более 100 гипермаркетов в более чем 60 городах.
Французская компания Leroy Merlin объявила, что решила продать свои магазины, которые работают на территории РФ. Об этом говорится на сайте компании.
"После более 18 лет деятельности в России передача контроля над Leroy Merlin местному менеджменту призвана сохранить рабочие места для 45 000 сотрудников и гарантировать, что компания продолжит оказывать услуги населению", – говорится в пресс-релизе.
Российский рынок – второй по величине для Leroy Merlin. На сайте российского подразделения сообщается, что сеть насчитывает более 100 гипермаркетов в более чем 60 городах РФ.
В ADEO, материнском холдинге Leroy Merlin, предупредили, что соглашение еще предстоит утвердить регуляторным органам России.
Leroy Merlin, один из крупнейших европейских DIY-ритейлеров, компания вышла на российский рынок в 2004 году, ей принадлежит ООО "Леруа Мерлен Восток". Раньше компания отказывалась уйти из России, в связи с чем Национальное агентство по предотвращению коррупции добавило ее в список международных спонсоров войны. Теперь же компания намерена продать местному менеджменту свои российские активы и окончательно уйти с рынка.
10 марта стало известно, что австрийская компания Swarovski, специализирующаяся на производстве рассыпных кристаллов, украшений, кристальных фигурок и огранке синтетических и природных драгоценных камней, полностью покидает российский рынок.
Ранее Фокус писал, что из России ушли очень много иностранных компаний в сфере красоты и роскоши. Среди них – французская косметическая компания L'Oreal. Кроме одноименного бренда, компании также принадлежат марки Garnier, Maybelline New York, Lancome, Vichy, NYX и другие популярные марки. Также в РФ прекратил работу концерн Estée Lauder, которому принадлежат бренды MAC, Clinique, Bobbi Brown, Jo Malone и другие.
В марте 2022 года о приостановке работы в РФ объявили Rolex, Ferrari и Lamborghini.
25 февраля Евросоюз ввел 10-й пакет санкций против России. Новый санкционный пакет ужесточает запреты на экспорт критически важных технологий и промышленных товаров: электроники, специализированных транспортных средств, деталей машин, запасных частей для грузовиков и реактивных двигателей, некоторых товаров для строительства и т.п. Также впервые в список санкций попали семь иранских компаний, поставляющих стране-агрессору беспилотники.