Бренд Swarovski полностью уходит из России

Еще год назад компания Swarovski приостановила бизнес в РФ из-за военного вторжения в Украину.

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Австрийская компания Swarovski, специализирующаяся на производстве рассыпных кристаллов, украшений, кристальных фигурок и огранке синтетических и природных драгоценных камней, полностью покидает российский рынок. Об этом в интервью журналу Trend заявил генеральный директор Алексис Насард, занявший этот пост в июле прошлого года.

Он напомнил, что год назад компания приостановила бизнес в РФ, теперь же принято решение о полном выходе.

После того, как российская армия вторглась на территорию Украины и развязала военные действия, Swarovski закрыла свои 12 российских магазинов и прекратила онлайн-бизнес в стране-агрессоре, однако формально оставалась там.

Теперь же руководство решило, что не может "поддерживать бездейственную деятельность".

Алексис Насард и телеведущая Кристин Тан

Когда именно Swarovski уйдет из России, Насард не уточнил, но подчеркнул, что выход будет "организован и осуществлен в соответствии со всеми применимыми законами, включая экономические санкции и другие торговые ограничения".

Насард – первый за 128-летнюю историю бренда "несемейный" руководитель. Он поделился планами о том, как преодолеть кризис, который настиг компанию из-за глобального кризиса. По его словам, изначально из 3000 монобрендовых магазинов должно было остаться только 2250, но в настоящее время их 2400, и дальнейшее сокращение не планируется.

"Наше внимание больше будет сосредоточено не на сокращении, а на обновлении магазинов", – подчеркнул Насард.

Ранее Фокус писал, что из России ушли очень много иностранных компаний в сфере красоты и роскоши. Среди них – французская косметическая компания L'Oreal. Кроме одноименного бренда, компании также принадлежат марки Garnier, Maybelline New York, Lancome, Vichy, NYX и другие популярные марки. Также в РФ прекратил работу концерн Estée Lauder, которому принадлежат бренды MAC, Clinique, Bobbi Brown, Jo Malone и другие.

В марте 2022 года о приостановке работы в РФ объявили Rolex, Ferrari и Lamborghini.