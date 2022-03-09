L'Oreal закрывает магазины в России. Maybelline и Lancome будут недоступны покупателям

Продолжается массовый исход зарубежных брендов с российского рынка

Французская косметическая масс-маркет компания L'Oreal сообщила о закрытии своих магазинов и точек продаж, а также онлайн-магазинов на территории России. Кроме одноименного бренда, компании также принадлежат марки Garnier, Maybelline New York, Lancome, Vichy, NYX и другие популярные марки. Об этом пишет Tass.

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Фото: NYX

Кроме того, представители компании сообщили, что прекращают инвестиции в завод, расположенный в Калужской области, и производящий продукцию с 2010 года. На территории РФ будут прекращены все рекламные кампании по продвижению брендов.

При этом сообщается, что сам завод продолжит производство краски для волос и средств личной гигиены.

Накануне стало известно о прекращении работы в России концерна Estée Lauder, которому принадлежат бренды MAC, Clinique, Bobbi Brown, Jo Malone и другие.

Днем ранее компания Unilever также сообщила о прекращении поставок продукции в страну. Компании принадлежат марки Dove, Rexona, а также российские бренды Черный жемчуг и Чистая линия.

Ранее Фокус сообщал о выходе с российского рынка ювелирного бренда Swarovski.