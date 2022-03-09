L'Oreal зачиняє магазини в Росії. Maybelline та Lancome будуть недоступні покупцям

Продовжується масовий вихід закордонних брендів із російського ринку

Французька косметична мас-маркет компанія L'Oreal повідомила про зачинення своїх магазинів та точок продажу, а також онлайн-магазинів на території Росії. Крім однойменного бренду компанії також належать марки Garnier, Maybelline New York, Lancome, Vichy, NYX та інші популярні марки. Про це пише Tass.

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Фото: NYX

Крім того, представники компанії повідомили, що припиняють інвестувати в завод, розташований у Калузькій області та виробляє продукцію з 2010 року. На території РФ зупинять всі рекламні кампанії з просування брендів.

Водночас повідомляють, що сам завод продовжить виробництво фарби для волосся та засобів особистої гігієни.

Напередодні стало відомо про припинення роботи в Росії концерну Estée Lauder, якому належать бренди MAC, Clinique, Bobbi Brown, Jo Malone та інші.

Днем раніше компанія Unilever також повідомила про припинення постачання продукції до країни. Компанії належать марки Dove, Rexona, а також російські бренди Чорна перлина та Чиста лінія.

Раніше Фокус повідомляв про вихід із російського ринку ювелірного бренду Swarovski.