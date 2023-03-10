Бренд Swarovski повністю йде з Росії

Ще рік тому компанія Swarovski призупинила бізнес у РФ через воєнне вторгнення в Україну.

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Австрійська компанія Swarovski, що спеціалізується на виробництві розсипних кристалів, прикрас, кристальних фігурок і ограновуванні синтетичних і природних дорогоцінних каменів, повністю залишає російський ринок. Про це в інтерв'ю журналу Trend заявив генеральний директор Алексіс Насард, який обійняв цю посаду в липні минулого року.

Він нагадав, що рік тому компанія призупинила бізнес у РФ, тепер ухвалено рішення про повний вихід.

Після того, як російська армія вторглася на територію України та розв'язала воєнні дії, Swarovski закрила свої 12 російських магазинів і припинила онлайн-бізнес у країні-агресорі, проте формально залишалася там.

Тепер керівництво вирішило, що не може "підтримувати бездіяльну діяльність".

Алексіс Насард і телеведуча Крістін Тан

Коли саме Swarovski піде з Росії, Насард не уточнив, але наголосив, що вихід буде "організований і здійснений відповідно до всіх застосовних законів, включаючи економічні санкції та інші торгові обмеження".

Насард —перший за 128-річну історію бренду "несімейний" керівник. Він поділився планами про те, як подолати кризу, яка наздогнала компанію через глобальну кризу. За його словами, спочатку з 3000 монобрендових магазинів мало залишитися лише 2250, але нині їх 2400, і подальше скорочення не планується.

"Наша увага більше буде зосереджена не на скороченні, а на оновленні магазинів", — наголосив Насард.

Раніше Фокус писав, що з Росії пішло дуже багато іноземних компаній у сфері краси та розкоші. Серед них — французька косметична компанія L'Oreal. Крім однойменного бренду, компанії також належать марки Garnier, Maybelline New York, Lancome, Vichy, NYX та інші популярні марки. Також у РФ припинив роботу концерн Estée Lauder, якому належать бренди MAC, Clinique, Bobbi Brown, Jo Malone та інші.

У березні 2022 року про зупинення роботи в РФ оголосили Rolex, Ferrari та Lamborghini.