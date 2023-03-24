Відбулося: найбільша французька мережа будівельних магазинів Leroy Merlin залишає РФ

Виходячи з даних компанії, російський ринок — другий за величиною для корпорації. Місцева мережа налічує понад 100 гіпермаркетів у понад 60 містах.

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Французька компанія Leroy Merlin оголосила, що вирішила продати свої магазини, що працюють на території РФ. Про це йдеться на сайті компанії.

"Після понад 18 років діяльності в Росії передача контролю над Leroy Merlin місцевому менеджменту покликана зберегти робочі місця для 45 000 співробітників та гарантувати, що компанія продовжить надавати послуги населенню", — йдеться у пресрелізі.

Російський ринок — другий за величиною для Leroy Merlin. На сайті російського підрозділу повідомляється, що мережа налічує понад 100 гіпермаркетів у понад 60 містах РФ.

У ADEO, материнському холдингу Leroy Merlin, попередили, що угоду ще доведеться затвердити регуляторним органам Росії.

Leroy Merlin, один з найбільших європейських DIY-ритейлерів, вийшла на російський ринок у 2004 році, їй належить ТОВ "Леруа Мерлен Схід". Раніше компанія відмовлялася піти з Росії, у зв'язку з чим Національне агентство із запобігання корупції додало її до списку міжнародних спонсорів війни. Тепер компанія має намір продати місцевому менеджменту свої російські активи і остаточно піти з ринку.

10 березня стало відомо, що австрійська компанія Swarovski, що спеціалізується на виробництві розсипних кристалів, прикрас, кристальних фігурок та ограновуванні синтетичних і природних дорогоцінних каменів, повністю залишає російський ринок.

Раніше Фокус писав, що з Росії пішли дуже багато іноземних компаній у сфері краси та розкоші. Серед них — французька косметична компанія L'Oreal. Крім однойменного бренду компанії також належать марки Garnier, Maybelline New York, Lancome, Vichy, NYX та інші популярні марки. Також у РФ припинив роботу концерн Estée Lauder, якому належать бренди MAC, Clinique, Bobbi Brown, Jo Malone та інші.

У березні 2022 року про зупинку роботи в РФ оголосили Rolex, Ferrari та Lamborghini.

25 лютого Євросоюз запровадив 10-й пакет санкцій проти Росії. Новий санкційний пакет посилює заборони на експорт критично важливих технологій та промислових товарів: електроніки, спеціалізованих транспортних засобів, деталей машин, запасних частин для вантажівок та реактивних двигунів, деяких товарів для будівництва тощо. Також уперше до списку санкцій потрапили сім іранських компаній, які постачають країні-агресору безпілотники.