"Росбанк" та Аліна Кабаєва: ЄС запровадив 10-й пакет санкцій проти РФ
Серед нових обмежень —боротьба з російською дезінформацією та контроль експортного потенціалу Росії.
Євросоюз запровадив 10-й пакет санкцій проти Росії. Про це повідомила пресслужба Ради ЄС.
Новий санкційний пакет посилює заборони на експорт критично важливих технологій і промислових товарів: електроніки, спеціалізованих транспортних засобів, деталей машин, запасних частин для вантажівок і реактивних двигунів, деяких товарів для будівництва тощо. Також уперше до списку санкцій потрапили сім іранських компаній, що постачають країні-агресору безпілотники.
Окрім цього, передбачено призупинення дії ліцензій на мовлення RT Arabic і Sputnik Arabic. Також Рада ЄС запровадила обмеження можливості громадян Росії обіймати будь-які посади в керівних органах критично важливих інфраструктур та організацій Євросоюзу.
Серед персональних санкцій:
- Виконавчий директор МІА "Росія сьогодні" Кирило Вишинський;
- Голова Росспівробітництва Євген Примаков;
- співголова ОНФ Леонід Рошаль;
- Омбудсмен РФ Тетяна Москалькова;
- голова СПЛ Валерій Фадєєв;
- продюсер Олександр Акопов;
- член СПЛ та "військор" Олександр Коц;
- член СПЛ та журналістка Марина Ахмедова;
- коханка Путіна Аліна Кабаєва.
Також під нові європейські санкції потрапили:
- "Альфа Банк",
- "Росбанк",
- "Тінькофф банк",
- Міжнародне інформаційне агентство "Росія сьогодні",
- Міністерство з надзвичайних ситуацій "ДНР",
- Медіагрупа "Патріот".
У санкційні списки також внесені окремо Міноборони РФ і Служба зовнішньої розвідки РФ. У цілому в новий пакет санкцій ЄС внесені 87 фізосіб і 34 юрособи.
"Росія повинна негайно припинити цю жорстоку війну. Європейський Союз непохитно підтримуватиме Україну стільки, скільки буде потрібно, і залишається непохитним у своїй підтримці суверенітету та територіальної цілісності України", — зазначають у Раді ЄС.
Нагадаємо, Рада ЄС погодила новий пакет санкцій проти РФ, серед яких боротьба з російською дезінформацією та посилення експортних обмежень.
Також Фокус писав про нові санкції проти Росії з боку США.