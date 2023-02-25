"Росбанк" та Аліна Кабаєва: ЄС запровадив 10-й пакет санкцій проти РФ

Серед нових обмежень —боротьба з російською дезінформацією та контроль експортного потенціалу Росії.

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Євросоюз запровадив 10-й пакет санкцій проти Росії. Про це повідомила пресслужба Ради ЄС.

Новий санкційний пакет посилює заборони на експорт критично важливих технологій і промислових товарів: електроніки, спеціалізованих транспортних засобів, деталей машин, запасних частин для вантажівок і реактивних двигунів, деяких товарів для будівництва тощо. Також уперше до списку санкцій потрапили сім іранських компаній, що постачають країні-агресору безпілотники.

Окрім цього, передбачено призупинення дії ліцензій на мовлення RT Arabic і Sputnik Arabic. Також Рада ЄС запровадила обмеження можливості громадян Росії обіймати будь-які посади в керівних органах критично важливих інфраструктур та організацій Євросоюзу.

Серед персональних санкцій:

Виконавчий директор МІА "Росія сьогодні" Кирило Вишинський;

Голова Росспівробітництва Євген Примаков;

співголова ОНФ Леонід Рошаль;

Омбудсмен РФ Тетяна Москалькова;

голова СПЛ Валерій Фадєєв;

продюсер Олександр Акопов;

член СПЛ та "військор" Олександр Коц;

член СПЛ та журналістка Марина Ахмедова;

коханка Путіна Аліна Кабаєва.

Також під нові європейські санкції потрапили:

"Альфа Банк",

"Росбанк",

"Тінькофф банк",

Міжнародне інформаційне агентство "Росія сьогодні",

Міністерство з надзвичайних ситуацій "ДНР",

Медіагрупа "Патріот".

У санкційні списки також внесені окремо Міноборони РФ і Служба зовнішньої розвідки РФ. У цілому в новий пакет санкцій ЄС внесені 87 фізосіб і 34 юрособи.

[ + – ] У санкційні списки також внесено Міноборони РФ

"Росія повинна негайно припинити цю жорстоку війну. Європейський Союз непохитно підтримуватиме Україну стільки, скільки буде потрібно, і залишається непохитним у своїй підтримці суверенітету та територіальної цілісності України", — зазначають у Раді ЄС.

Нагадаємо, Рада ЄС погодила новий пакет санкцій проти РФ, серед яких боротьба з російською дезінформацією та посилення експортних обмежень.

Також Фокус писав про нові санкції проти Росії з боку США.