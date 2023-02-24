Нові санкції США: проти кого в Росії запроваджено і як вдарять по агресору

Загалом Держдеп запровадив санкції щодо понад 50 високопоставлених російських чиновників, включно з членами Кабінету міністрів і десятками губернаторів та голів регіонів.

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Сполучені Штати Америки у річницю повномасштабного вторгнення РФ в Україну запровадили проти держави-агресора додаткові санкції. Інформацію про це опубліковано на сайті Державного департаменту США.

Антиросійські санкції США: як постраждає економіка РФ

З 10 березня Сполучені Штати запроваджують 200% мито на імпорт алюмінію та алюмінієвих продуктів з Росії.

Також відомо, що Білий дім підвищив тарифи на ввезення в Америку мінералів і хімпродукції з РФ.

Крім того, запроваджено експортні обмеження проти 90 компаній з РФ, КНР та інших країн за допомогу в обході вже чинних санкцій.

Які санкції США запровадили проти політичних та культурних діячів Росії

Під нові санкції США потрапили 10 російських міністрів, включно з головою Міненерго Миколою Шульгиновим, міністеркою культури Ольгою Любимовою, міністром спорту Олегом Матиціним, міністром праці та соцзахисту Антоном Котяковим і головою МНС Олександром Куренковим.

Також під американські санкції потрапила віцепрем'єрка РФ Тетяна Голікова.

Під обмеження потрапила і журналістка-пропагандистка Ольга Скабєєва.

Держдеп також запровадив санкції щодо:

першого заступника секретаря Ради безпеки РФ Юрія Авер'янова;

першого заступника генпрокурора РФ Анатолія Разінкіна;

заступника керівника Адміністрації президента РФ Магомедсалама Магомедова.

Санкції Мінфіну США проти РФ: що про них відомо

Зі свого боку, Мінфін США ввів рестрикції (обмеження виробництва, продажу та експорту товарів, — ред.) проти 22 фізичних осіб та 83 юридичних осіб із Росії.

Під обмеження також потрапили підприємства металургійного сектору та гірничої промисловості країни-агресора.

Додаткові санкції 24 лютого було також запроваджено проти підприємств ВПК РФ.

Обмеження було запроваджено і проти банківської системи РФ. Під санкції потрапили:

Ланта Банк;

Металінвестбанк;

Московський кредитний банк;

МТС Банк;

СДМ-банк;

Уральський банк реконструкції та розвитку;

"Зеніт";

"Лівобережний";

"Примор'я";

"Санкт-Петербург";

"Уралсіб".

Крім того, США ввели обмеження проти російської компанії, яка взяла на себе керування Запорізькою атомною станцією. Мова про акціонерне товариство "Експлуатуюча організація Запорізької АЕС", зареєстрована в Москві.

Під санкції також потрапив особисто Олег Романенко – керівник ЗАЕС, призначений російськими окупантами після захоплення станції.

Санкції Мінторгу США: кого вони торкнуться

Мінторг США, зі свого боку, вніс до свого чорного списку 10 організацій, що базуються в РФ, КНР та низці інших країн.

Так, було посилено експортні обмеження щодо Ірану через постачання ЗС РФ ударних дронів, якими атакувалася українська інфраструктура.

Крім того, запроваджено обмеження на експорт щодо Авіаційного комплексу імені Іллюшина, Ракетного центру ім. академіка Макєєва, Інститут прикладної математики ім. Келдиша, Науково-дослідний інститут системних досліджень РАН.

Технопарк "Сколково" (агломерація всіх ключових суб'єктів місцевої підприємницької діяльності РФ, — ред.) та пов'язані з ним компанії також були внесені до "чорного списку" Мінторгу США за загрозу національній безпеці

Нагадаємо, 22 лютого стало відомо, що адміністрація Джо Байдена приготувала новий набір обмежень проти 200 російських фізичних та юридичних осіб за підтримку великої війни в Україні. У центрі уваги — фірми-прокладки, які допомагають Москві ухилятися від санкцій.

Фокус також писав про те, що наприкінці січня США запровадили санкції проти ПВК "Вагнер". У новому санкційному переліку Мінфіну тоді з'явилися 6 фізичних та 12 юридичних осіб, пов'язаних із найманцями та російським ВПК. Частина компаній постачала бойовикам супутникові знімки для ведення війни в Україні.