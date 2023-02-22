Чиновники, їхні родичі й оборонка: США представлять нові санкції проти Росії, — WSJ

Адміністрація Джо Байдена підготувала новий набір обмежень проти 200 російських фізичних і юридичних осіб за підтримку великої війни в Україні. У центрі уваги — фірми-прокладки, які допомагають Москві ухилятися від санкцій.

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Адміністрація президента США Джо Байдена цього тижня може запровадити нові санкції проти 200 російських фізичних і юридичних осіб за причетність до повномасштабного вторгнення РФ в Україну. Про це повідомила газета The Wall Street Journal 22 лютого, посилаючись на інформовані джерела.

Нові обмеження запроваджують тому, що Вашингтон і союзники в Європі шукають нові способи позбавити Москву доступу до компонентів військового й технологічного секторів, пояснили співрозмовники.

Міністерство фінансів США й Держдепартамент включать до списку російських губернаторів і родичів урядовців, пов'язані з обороною технологічні компанії та фірми-прокладки, які допомагають ухилятися від санкцій.

За словами заступника міністра фінансів Воллі Адеємо, Кремль докладає максимум зусиль, щоб уникнути обмежень. США та Євросоюз хочуть змусити провідні компанії зробити вибір — вести бізнес із західною коаліцією, яка має половину світового ВВП, або співпрацювати з агресором.

США та Євросоюз стримують Росію разом

У Європейському союзі обговорюють власний новий набір економічних заходів проти Росії на 11 мільярдів євро та санкції проти іранських компаній, які постачають ЗС РФ ударні дрони, зазначили дипломати.

"Пакет націлений на технології та компоненти, які російські військові або пов'язані з ними компанії можуть купувати лише в європейських та інших західних постачальників. Нові заходи ЄС тісно узгоджуються з Вашингтоном і Великобританією", — пише газета.

Західні чиновники визнали, що багато заходів впливу на здатність Росії фінансувати війну, включаючи енергетичні ембарго та фінансові санкції, вже вжито. Зараз їхня увага переключилася на закриття лазівок і запобігання можливості ухилення від санкцій.

"Ми надаємо розвіддані та корисну інформацію, за допомогою яких можна знищити механізми ухилення від санкцій. Якщо хтось цього не робить, ми з партнерами готові використовувати різні економічні інструменти, щоб діяти самостійно", — заявив Адеємо.

У розмові з журналістами заступник міністра фінансів сказав, що США дадуть зрозуміти китайським компаніям і банкам, що на них також чекають санкції за підтримку Росії. Адеємо пообіцяв висвітлювати випадки, коли китайці допомагають Москві ухилятися від західних санкцій.

Нагадаємо, що Нідерланди виступали за створення штабу для забезпечення виконання антиросійських санкцій. До завдань штабу може входити створення списку секторів і торгових потоків, де ризик обходу санкцій особливо високий.

Євросоюз 21 лютого продовжив санкції проти Росії за незаконне визнання й окупацію українських територій до 14 лютого 2024 року. Китай підтримує Росію економічно — Пекін наростив експорт нафти й конденсату за останній місяць до найвищого рівня з квітня 2020 року.