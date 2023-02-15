Обмежений на 11 мільярдів євро: у ЄС розповіли про 10 пакет санкцій проти Росії

Десятий пакет санкцій буде спрямований на нові заборони та контроль за експортом технологій, включаючи безпілотники, гелікоптери та ракети.

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Обсяг торгових обмежень у межах десятого пакета санкцій Європейського Союзу проти Росії становитиме 11 мільярдів євро. Про це повідомила президент Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн.

Відомо, що санкційні обмеження торкнуться електроніки, яка потрібна для виробництва дронів та гелікоптерів, засобів масової інформації, військових та політиків. Також до пакета внесуть додаткові експортні заборони. Десятий пакет санкцій щодо Російської Федерації запровадять до роковин повномасштабного вторгнення в Україну.

"Ми пропонуємо серед іншого ввести обмеження на експорт багатьох електронних компонентів, які використовуються в російських системах, таких як безпілотники, ракети, гелікоптери", — зазначила політикиня.

Які ще обмеження запровадять проти Росії

За даними видання Politicо, Європейський Союз, найімовірніше, запровадить:

Фінансові санкції ЄС готується запровадити обмеження проти чотирьох банків у РФ, включаючи найбільшу російську приватну фінансову установу — "Альфа-банк", заснований російсько-ізраїльським мільярдером Михайлом Фрідманом.

Заборона на участь росіян у радах директорів критично важливих інфраструктурних підприємств у Євросоюзі. Наприклад, йдеться про електричні мережі або постачання газу.

Під нові санкції потраплять 130 організацій та громадян РФ. Серед них — російські чиновники, високопоставлені військові, пропагандисти, а також компанії та приватні особи в інших державах, які пов'язані з повномасштабною війною Росії або співпрацюють з ПВК "Вагнер". Журналісти пишуть, що це Іран і африканська країна Малі.

Нові торгові заборони стосуватимуться імпорту в ЄС російського каучуку, асфальту та бітуму, а також експорту до Росії європейських товарів, включаючи вантажівки, будівельні машини, насоси та іншу техніку, що використовується у будівельному секторі.

У 10 пакеті також будуть додаткові обмеження на експорт електронних компонентів, які країна-агресор зможе використовувати для виробництва озброєння.

Заборона на постачання російських алмазів все ще перебуває під питанням.

Раніше стало відомо, що Європейський Союз хоче зобов'язати банки ділитися інформацією про активи Центрального банку Росії у межах останнього пакету санкцій проти РФ. Отримання контролю за масштабами Центробанку та інших державних активів Росії розглядається як перший крок до вивчення варіантів потенційного використання цих коштів для сприяння відновленню України.

Також нагадаємо, що 12 лютого президент України Володимир Зеленський підписав указ про набуття чинності рішення РНБО про санкції проти 200 фізосіб, пов'язаних з Росією. Здебільшого всі фігуранти є підприємцями чи директорами компаній.