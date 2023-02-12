"Директор" ЗАЕС, помічник Путіна та 198 бізнесменів: Зеленський ввів нові санкції проти росіян

Новий список санкцій складається в основному з підприємців або директорів компаній. Під обмеження потрапив найближчий помічник президента РФ із зовнішньоекономічної політики Юрій Ушаков і співробітники "Росатому".

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Президент України Володимир Зеленський 12 лютого підписав указ про набуття чинності рішенням Ради нацбезпеки та оборони України (РНБО) про санкції проти 200 фізосіб, пов'язаних із Росією. Документ опубліковано на сайті глави держави.

Здебільшого всі фігуранти є підприємцями чи директорами компаній. Один із них — колаборант Юрій Черничук, якого окупанти призначили "директором" Запорізької АЕС.

[ + – ] Юрій Черничук до окупації був головним інженером Запорізької АЕС

Інший відомий кандидат — російський дипломат і найближчий помічник президента Росії Володимира Путіна із зовнішньоекономічної політики Юрій Ушаков.

[ + – ] Юрій Ушаков був послом Російської Федерації в США

У списку — начальниця державно-правового управління Лариса Бричова, радник голови "Росатому" Ренат Карчаа, колишній голова апарату Військово-промислової комісії Ігор Боровков, деякі співробітники "Росатому" та його дочірніх компаній.

Відповідно до рішення, обмеження РНБО діятимуть 50 років. Санкції передбачають 18 заходів — блокування активів, припинення торгових операцій, польотів і перевезень територією України, виведення капіталу з країни й інше.

Нагадаємо, що 28 січня Зеленський ввів санкції проти 185 компаній і осіб, які мають стосунок до перевезення військових РФ і техніки до зони бойових дій в Україні. У списку опинився завод "Білоруськалій".

А 15 січня президент України схвалив запровадження санкцій проти 198 діячів культури та медіасфери РФ, у тому числі проти Лариси Доліної, Філіпа Кіркорова, Діми Білана й інших.

Глава держави нещодавно обговорював із президенткою Єврокомісії Урсулою фон дер Ляєн нові санкції проти Росії. На думку Зеленського, ситуацію з санкціями треба змінювати, оскільки Москва адаптується до введених раніше обмежень.