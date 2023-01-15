Зеленський затвердив санкції РНБО проти 198 російських діячів культури: хто потрапив до списку

Активи деяких росіян та громадян України, які мешкають на території РФ і відкрито підтримують війну проти України, заблокують на 10 років. Ще їм заборонили займатися торговими операціями та вивозити капітал.

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Президент України Володимир Зеленський затвердив санкції проти 198 діячів російської культури та медіасфери. Відповідний указ опубліковано пресслужбою Офісу президента.

Зеленський своїм указом увів у дію рішення Ради нацбезпеки і оборони України від 15 січня 2023 року "Про застосування персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій)".

Нові санкції терміном на 10 років застосовані до 198 російських та українських діячів культури, які підтримують агресію РФ проти України, серед яких:

Ірина Аллегрова.

Лариса Долина.

Вікторія Дайнеко.

Жанна Бадоєва (громадянка України).

Філіп Кіркоров.

Дмитро Білан.

Олександр Буйнов.

Дана Борисова.

Яна Рудковська.

Дмитро Дюжев.

Дмитро Харатьян.

Сергій Сосєдов.

Серед обмежень — блокування активів росіян, заборона вивезення з України капіталу, заборона придбання у власність земельних ділянок, обмеження торгових операцій та інші.

Раніше співак Філіп Кіркоров у відповідь на санкції, які ввела проти нього українська влада , заявив, що Володимир Зеленський "веде свою країну до попелу".

"Мій старий товариш і партнер зі знімального майданчика надто сильно увійшов у роль, і той сценарій, який йому надсилають через океан, веде і його самого, і країну, яку йому довірили до попелу, мені дуже шкода і його, і близьких мені людей з України", — заявив артист.

Також нагадаємо, що 7 січня Володимир Зеленський своїм указом від 28 грудня 2022 року припинив громадянство 13 священиків Української православної церкви (Московського патріархату). Серед них, як заявляють журналісти, — митрополит Тульчинський та Брацлавський Іонафан, якого Служба безпеки України підозрює у державній зраді.