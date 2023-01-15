Зеленский утвердил санкции СНБО против 198 российских деятелей культуры: кто попал в список
Активы некоторых россиян и граждан Украины, проживающих на территории РФ и открыто поддерживающих войну против Украины, заблокируют на 10 лет. Еще им запретили заниматься торговыми операциями и вывозить капитал.
Президент Украины Владимир Зеленский утвердил санкции против 198 деятелей российской культуры и медиасферы. Соответствующий указ опубликован пресс-службой Офиса президента.
Зеленский своим указом ввел в действие решение Совета нацбезопасности и обороны Украины от 15 января 2023 года "О применении персональных специальных экономических и других ограничительных мер (санкций)".
Новые санкции сроком на 10 лет применены к 198 российским и украинским деятели культуры, которые поддерживают агрессию РФ против Украины, среди которых:
- Ирина Аллегрова.
- Лариса Долина.
- Виктория Дайнеко.
- Жанна Бадоева (гражданка Украины).
- Филипп Киркоров.
- Дмитрий Билан.
- Александр Буйнов.
- Дана Борисова.
- Яна Рудковская.
- Дмитрий Дюжев.
- Дмитрий Харатьян.
- Сергей Соседов.
Среди ограничений — блокировка активов россиян, запрет на вывоз из Украины капитала, запрет на приобретение в собственность земельных участков, ограничение торговых операций и другие.
Ранее певец Филипп Киркоров в ответ на санкции, которые ввела против него украинская власть заявил, что Владимир Зеленский "ведет свою страну к пепелищу".
"Мой старый товарищ и партнер по съемочной площадке слишком сильно вошел в роль, и тот сценарий, который ему присылают из-за океана, ведет и его самого, и страну, которую ему доверили к пепелищу, мне очень жаль и его, и близких мне людей с Украины", — заявил артист.
Также напомним, что 7 января Владимир Зеленский своим указом от 28 декабря 2022 года приостановил гражданство 13 священников Украинской православной церкви (Московского патриархата). Среди них, как заявляют журналисты — митрополит Тульчинский и Брацлавский Ионафан, которого Служба безопасности Украины подозревает в государственной измене.