Обиделся на санкции: Киркоров обратился к Зеленскому и назвал его "зайкой"
Российский певец Филипп Киркоров вспомнил, как работал с Владимиром Зеленским на одной съемочной площадке и завил, что президент Украины "слишком сильно вошел в роль".
55-летний российский певец Филипп Киркоров отреагировал на персональные санкции, которые ввел против него и ряда других артистов Владимир Зеленский, подписав соответствующее решение СНБО. Киркоров в соцсетях назвал президента Украины "зайкой" и обвинил его в том, что он "ведет свою страну к пепелищу". Об этом певец написал у себя в Instagram.
"Мой старый товарищ и партнер по съемочной площадке слишком сильно вошел в роль, и тот сценарий, который ему присылают из-за океана, ведет и его самого, и страну, которую ему доверили к пепелищу, мне очень жаль и его, и близких мне людей с Украины. К сожалению, фанатичные люди, захватившие пропагандистские и новостные повестки, не дают людям услышать своих родственников, друзей и другие альтернативные мнения и новости. А пока мне повезло, запретили всего лишь мои песни, да, Зайка моя", — цитируют пост певца в соцсетях росСМИ.
Также Киркоров вспомнил, как работал с Зеленским на одной съемочной площадке и прикрепил к посту кадры из фильма "Любовь в большом городе".
Против кого еще ввели санкции?
Президент Украины Владимир Зеленский в субботу, 7 января, ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны о введении персональных санкций против ряда деятелей культуры РФ, поддержавших военную агрессию России.
В список попали российские и украинские деятели культуры, которые поддерживают агрессию РФ против Украине. Всего в санкционном списке 119 человек. Среди них:
- Ирина Аллегрова,
- Дима Билан,
- Александр Буйнов,
- Валерий Дидюля, лидер группы "ДіДюЛя",
- Лариса Долина,
- Ирина Дубцова,
- Полина Гагарина,
- Родион Газманов,
- Валерий Кипелов,
- Филипп Киркоров,
- Григорий Лепсверидзе, выступающий под псевдонимом Григорий Лепс,
- Александр Маршал,
- Лолита Милявская,
- Александр Панайотов,
- Владимир Пресняков,
- Стас Пьеха,
- Юрий Расторгуев,
- Виктор Рыбин,
- Юлия Савичева,
- Наталья Сенчукова,
- Пелагея
- Михаил Шуфутинский,
- Влад Топалов,
- Анита Цой,
- Любовь Успенская (гражданка РФ и США),
- Михаил Галустян,
- Никита Михалков,
- Дмитрий Дюжев и другие.
Санкции ввели на срок в 10 лет. Они предусматривают блокировку активов, ограничение торговых операций, запрет на вывод капитала, лишение государственных наград и так далее.
Напомним, по данным СМИ, 7 января Владимир Зеленский своим указом от 28 декабря прошлого года приостановил гражданство 13 священников Украинской православной церкви (Московского патриархата). Среди них, по данным журналистов, есть митрополит Тульчинский и Брацлавский Ионафан, которого Служба безопасности Украины подозревает в государственной измене.
Ранее, 28 декабря, в Верховной Раде заявили о том, что в 2022 году Россия стала самой подсанкционной страной в мире. По словам заместителя председателя Комитета ВР по вопросам антикоррупционной политики Елены Мошенец, санкции против страны-агрессора ввели Европейский Союз, Великобритания, США, Канада, Швейцария, Австралия и Япония.