Обиделся на санкции: Киркоров обратился к Зеленскому и назвал его "зайкой"

Российский певец Филипп Киркоров вспомнил, как работал с Владимиром Зеленским на одной съемочной площадке и завил, что президент Украины "слишком сильно вошел в роль".

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55-летний российский певец Филипп Киркоров отреагировал на персональные санкции, которые ввел против него и ряда других артистов Владимир Зеленский, подписав соответствующее решение СНБО. Киркоров в соцсетях назвал президента Украины "зайкой" и обвинил его в том, что он "ведет свою страну к пепелищу". Об этом певец написал у себя в Instagram.

"Мой старый товарищ и партнер по съемочной площадке слишком сильно вошел в роль, и тот сценарий, который ему присылают из-за океана, ведет и его самого, и страну, которую ему доверили к пепелищу, мне очень жаль и его, и близких мне людей с Украины. К сожалению, фанатичные люди, захватившие пропагандистские и новостные повестки, не дают людям услышать своих родственников, друзей и другие альтернативные мнения и новости. А пока мне повезло, запретили всего лишь мои песни, да, Зайка моя", — цитируют пост певца в соцсетях росСМИ.

Фото: Instagram

Также Киркоров вспомнил, как работал с Зеленским на одной съемочной площадке и прикрепил к посту кадры из фильма "Любовь в большом городе".

Против кого еще ввели санкции?

Президент Украины Владимир Зеленский в субботу, 7 января, ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны о введении персональных санкций против ряда деятелей культуры РФ, поддержавших военную агрессию России.

В список попали российские и украинские деятели культуры, которые поддерживают агрессию РФ против Украине. Всего в санкционном списке 119 человек. Среди них:

Ирина Аллегрова,

Дима Билан,

Александр Буйнов,

Валерий Дидюля, лидер группы "ДіДюЛя",

Лариса Долина,

Ирина Дубцова,

Полина Гагарина,

Родион Газманов,

Валерий Кипелов,

Филипп Киркоров,

Григорий Лепсверидзе, выступающий под псевдонимом Григорий Лепс,

Александр Маршал,

Лолита Милявская,

Александр Панайотов,

Владимир Пресняков,

Стас Пьеха,

Юрий Расторгуев,

Виктор Рыбин,

Юлия Савичева,

Наталья Сенчукова,

Пелагея

Михаил Шуфутинский,

Влад Топалов,

Анита Цой,

Любовь Успенская (гражданка РФ и США),

Михаил Галустян,

Никита Михалков,

Дмитрий Дюжев и другие.

Санкции ввели на срок в 10 лет. Они предусматривают блокировку активов, ограничение торговых операций, запрет на вывод капитала, лишение государственных наград и так далее.

Напомним, по данным СМИ, 7 января Владимир Зеленский своим указом от 28 декабря прошлого года приостановил гражданство 13 священников Украинской православной церкви (Московского патриархата). Среди них, по данным журналистов, есть митрополит Тульчинский и Брацлавский Ионафан, которого Служба безопасности Украины подозревает в государственной измене.

Ранее, 28 декабря, в Верховной Раде заявили о том, что в 2022 году Россия стала самой подсанкционной страной в мире. По словам заместителя председателя Комитета ВР по вопросам антикоррупционной политики Елены Мошенец, санкции против страны-агрессора ввели Европейский Союз, Великобритания, США, Канада, Швейцария, Австралия и Япония.