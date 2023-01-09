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Мир Российско-украинская война

Обиделся на санкции: Киркоров обратился к Зеленскому и назвал его "зайкой"

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Фото: РИА Новости | Российский певец заявил, что Зеленский "слишком сильно вошел в роль"

Российский певец Филипп Киркоров вспомнил, как работал с Владимиром Зеленским на одной съемочной площадке и завил, что президент Украины "слишком сильно вошел в роль".

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55-летний российский певец Филипп Киркоров отреагировал на персональные санкции, которые ввел против него и ряда других артистов Владимир Зеленский, подписав соответствующее решение СНБО. Киркоров в соцсетях назвал президента Украины "зайкой" и обвинил его в том, что он "ведет свою страну к пепелищу". Об этом певец написал у себя в Instagram.

"Мой старый товарищ и партнер по съемочной площадке слишком сильно вошел в роль, и тот сценарий, который ему присылают из-за океана, ведет и его самого, и страну, которую ему доверили к пепелищу, мне очень жаль и его, и близких мне людей с Украины. К сожалению, фанатичные люди, захватившие пропагандистские и новостные повестки, не дают людям услышать своих родственников, друзей и другие альтернативные мнения и новости. А пока мне повезло, запретили всего лишь мои песни, да, Зайка моя", — цитируют пост певца в соцсетях росСМИ.

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Фото: Instagram

Также Киркоров вспомнил, как работал с Зеленским на одной съемочной площадке и прикрепил к посту кадры из фильма "Любовь в большом городе".

Против кого еще ввели санкции?

Президент Украины Владимир Зеленский в субботу, 7 января, ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны о введении персональных санкций против ряда деятелей культуры РФ, поддержавших военную агрессию России.

В список попали российские и украинские деятели культуры, которые поддерживают агрессию РФ против Украине. Всего в санкционном списке 119 человек. Среди них:

  • Ирина Аллегрова,
  • Дима Билан,
  • Александр Буйнов,
  • Валерий Дидюля, лидер группы "ДіДюЛя",
  • Лариса Долина,
  • Ирина Дубцова,
  • Полина Гагарина,
  • Родион Газманов,
  • Валерий Кипелов,
  • Филипп Киркоров,
  • Григорий Лепсверидзе, выступающий под псевдонимом Григорий Лепс,
  • Александр Маршал,
  • Лолита Милявская,
  • Александр Панайотов,
  • Владимир Пресняков,
  • Стас Пьеха,
  • Юрий Расторгуев,
  • Виктор Рыбин,
  • Юлия Савичева,
  • Наталья Сенчукова,
  • Пелагея
  • Михаил Шуфутинский,
  • Влад Топалов,
  • Анита Цой,
  • Любовь Успенская (гражданка РФ и США),
  • Михаил Галустян,
  • Никита Михалков,
  • Дмитрий Дюжев и другие.

Санкции ввели на срок в 10 лет. Они предусматривают блокировку активов, ограничение торговых операций, запрет на вывод капитала, лишение государственных наград и так далее.

Напомним, по данным СМИ, 7 января Владимир Зеленский своим указом от 28 декабря прошлого года приостановил гражданство 13 священников Украинской православной церкви (Московского патриархата). Среди них, по данным журналистов, есть митрополит Тульчинский и Брацлавский Ионафан, которого Служба безопасности Украины подозревает в государственной измене.

Ранее, 28 декабря, в Верховной Раде заявили о том, что в 2022 году Россия стала самой подсанкционной страной в мире. По словам заместителя председателя Комитета ВР по вопросам антикоррупционной политики Елены Мошенец, санкции против страны-агрессора ввели Европейский Союз, Великобритания, США, Канада, Швейцария, Австралия и Япония.