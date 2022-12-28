Пришли к успеху: Россия из-за войны в Украине стала самой подсанкционной страной в мире

Санкции против страны-агрессора ввели Европейский Союз, Великобритания, США, Канада, Швейцария, Австралия и Япония.

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Мир продолжает протестовать против России за ее нападение на Украину. После начала полномасштабной войны РФ отрезали от мировой финансовой системы, лишили западных технологий и части гражданской авиации, половину накопленных резервов. Поэтому в 2022 году Россия стала самой подсанкционной страной в мире, сообщает пресс-служба Верховной Рады Украины.

Так, по словам заместителя председателя Комитета ВР по вопросам антикоррупционной политики Елены Мошенец, санкции против страны-агрессора ввели Европейский Союз, Великобритания, США, Канада, Швейцария, Австралия и Япония.

"В этом году Россия стала самой подсанкционной страной мира. За этот период рядом ведущих стран введено немало экономических и индивидуальных санкций против России, ее физических и юридических лиц", — рассказала Мошенец.

Она также подчеркнула, санкции являются эффективным рычагом влияния на Кремль, поэтому системная работа в этом направлении не должна прекращаться.

Санкции Запада: когда экономика РФ достигнет дна

Западные санкции, по мнению экспертов Bloomberg, нарушили торговые цепочки. Некоторые отрасли, такие как автомобилестроение, были парализованы. Потребительские расходы прекратились.

Центральный банк РФ в ноябре 2022 года спрогнозировал ухудшение экономики и в следующих кварталах, восстановления не стоит ждать до второй половины 2023 года. Ситуация осложнится снижением поставок энергоносителей в Европу. К началу 2023 года добыча сырой нефти в России сократится примерно на 20%.

Напомним, что Европарламент 23 ноября признал Россию страной-спонсором терроризма. Евродепутаты считают нужным разработать существенные санкции и создать условия по международной изоляции агрессора.

Также Фокус рассказывал, что траты на войну в Украине спровоцируют гигантский дефицит государственного бюджета России в ближайшие годы. По информации издания The Insider, постоянная поддержка военной машины приведет к почти полному исчерпанию финансовых резервов, которые РФ накапливала в предыдущие годы.