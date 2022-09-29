Москва беднеет: Россия из-за войны почти полностью растратила свои финансовые резервы

Постоянная поддержка военной машины приведет к почти полному исчерпанию финансовых резервов, которые РФ накапливала в предыдущие годы.

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Траты на войну в Украине спровоцируют гигантский дефицит государственного бюджета России в ближайшие годы. Об этом сообщает The Insider.

Так, в проекте бюджета РФ на 2023 год и планам на 2024-2025 годы, страна-агрессор столкнется с серьезным дефицитом бюджета. По информации журналистов, постоянная поддержка военной машины приведет к почти полному исчерпанию финансовых резервов, которые РФ накапливала в предыдущие годы.

Например, еще в этом году Кремль планирует забрать из Фонда национального благосостояния (ФНБ) 3,2 трлн рублей (около $55,5 млрд по официальному курсу ЦБ РФ), чтобы покрыть дефицит бюджета.

А в бюджете на 2023 год предусмотрено потратить еще 1,96 трлн рублей (около $33,9 млрд по официальному курсу ЦБ РФ), в 2024 году — еще 644 млрд (около $11,156 млрд по официальному курсу ЦБ РФ). Сейчас на отраслевые и иные мероприятия правительство России выделяет из ФНБ миллиарды рублей. При этом пополнять резервы, а не тратить их, в Кремле планируют не раньше 2025 года.

По состоянию на 1 сентября 2022 года ликвидные активы Фонда национального благосостояния РФ оценивались в 11,87 трлн рублей против примерно 13,66 трлн рублей на начало года.

Напомним, бюджет-2023 в Украине предусматривает, что главным приоритетом станет оборона и безопасность — на нее планируется потратить 50% всего бюджета или 1 трлн 136 млрд грн. В эти расходы, в частности, включены зарплаты, материальное обеспечение, закупка и ремонт техники. По сравнению с 2022 годом, расходы на оборону должны увеличиться более чем в 4 раза, указал Шмыгаль.

Второй по приоритету статьей расходов станут социальные программы — выплаты пенсий, субсидий, расходы на медицину и образование. На эти цели планируется выделить еще 35% всего бюджета — более 800 млрд грн. В частности, правительство предлагает увеличить адресную помощь, а также финансирование Пенсионного фонда из бюджета на более чем 30 млрд грн.

Ранее Фокус писал, что экономика России из-за международных санкций погружается в глубокий кризис. По словам помощницы главы минфина США по вопросам финансирования терроризма и финансовых преступлений Элизабет Розенберг, экономическая ситуация в РФ "мрачная и продолжает существенно ухудшаться". При этом экономические трудности превращаются для России в реальные проблемы на войне с Украиной.