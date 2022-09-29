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Економіка

Москва біднішає: Росія через війну майже повністю розтратила свої фінансові резерви

Резервний бюджет гроші Росія
Росія через війну майже повністю розтратила свої фінансові резерви

Постійна підтримка військової машини призведе до майже повного вичерпання фінансових резервів, які РФ накопичувала попередні роки.

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Витрати на війну в Україні спровокують гігантський дефіцит державного бюджету Росії найближчими роками. Про це повідомляє The Insider.

У проєкті бюджету РФ на 2023 рік і планах на 2024-2025 роки країна-агресор зіткнеться з серйозним дефіцитом бюджету. За інформацією журналістів, постійна підтримка військової машини призведе до майже повного вичерпання фінансових резервів, які РФ накопичувала в попередні роки.

Наприклад, ще цього року Кремль планує забрати з Фонду національного добробуту (ФНБ) 3,2 трлн рублів (близько $55,5 млрд за офіційним курсом ЦБ РФ), щоб покрити дефіцит бюджету.

А в бюджеті на 2023 рік передбачено витратити ще 1,96 трлн рублів (близько $33,9 млрд за офіційним курсом ЦБ РФ), у 2024 році — ще 644 млрд (близько $11,156 млрд за офіційним курсом ЦБ РФ). Зараз на галузеві й інші заходи уряд Росії виділяє з ФНБ мільярди рублів. При цьому поповнювати резерви, а не витрачати їх у Кремлі планують не раніше 2025 року.

Станом на 1 вересня 2022 ліквідні активи Фонду національного добробуту РФ оцінювалися в 11,87 трлн рублів проти приблизно 13,66 трлн рублів на початок року.

Нагадаємо, бюджет-2023 в Україні передбачає, що головним пріоритетом стане оборона та безпека — на неї планується витратити 50% всього бюджету або 1 трлн 136 млрд грн. До цих витрат, зокрема, включено зарплати, матеріальне забезпечення, закупівлю та ремонт техніки. Порівняно з 2022 роком, витрати на оборону мають збільшитися більш ніж у 4 рази, зазначив Шмигаль.

Другою за пріоритетом статтею видатків стануть соціальні програми — виплати пенсій, субсидій, витрати на медицину й освіту. Для цього планується виділити ще 35% всього бюджету — понад 800 млрд грн. Зокрема, уряд пропонує збільшити адресну допомогу, а також фінансування Пенсійного фонду з бюджету на більш ніж 30 млрд грн.

Раніше Фокус писав, що економіка Росії через міжнародні санкції занурюється в глибоку кризу. За словами помічниці голови Мінфіну США з питань фінансування тероризму та фінансових злочинів Елізабет Розенберг, економічна ситуація в РФ "похмура та продовжує суттєво погіршуватися". Водночас економічні труднощі перетворюються для Росії на реальні проблеми на війні з Україною.