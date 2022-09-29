Москва біднішає: Росія через війну майже повністю розтратила свої фінансові резерви

Постійна підтримка військової машини призведе до майже повного вичерпання фінансових резервів, які РФ накопичувала попередні роки.

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Витрати на війну в Україні спровокують гігантський дефіцит державного бюджету Росії найближчими роками. Про це повідомляє The Insider.

У проєкті бюджету РФ на 2023 рік і планах на 2024-2025 роки країна-агресор зіткнеться з серйозним дефіцитом бюджету. За інформацією журналістів, постійна підтримка військової машини призведе до майже повного вичерпання фінансових резервів, які РФ накопичувала в попередні роки.

Наприклад, ще цього року Кремль планує забрати з Фонду національного добробуту (ФНБ) 3,2 трлн рублів (близько $55,5 млрд за офіційним курсом ЦБ РФ), щоб покрити дефіцит бюджету.

А в бюджеті на 2023 рік передбачено витратити ще 1,96 трлн рублів (близько $33,9 млрд за офіційним курсом ЦБ РФ), у 2024 році — ще 644 млрд (близько $11,156 млрд за офіційним курсом ЦБ РФ). Зараз на галузеві й інші заходи уряд Росії виділяє з ФНБ мільярди рублів. При цьому поповнювати резерви, а не витрачати їх у Кремлі планують не раніше 2025 року.

Станом на 1 вересня 2022 ліквідні активи Фонду національного добробуту РФ оцінювалися в 11,87 трлн рублів проти приблизно 13,66 трлн рублів на початок року.

Нагадаємо, бюджет-2023 в Україні передбачає, що головним пріоритетом стане оборона та безпека — на неї планується витратити 50% всього бюджету або 1 трлн 136 млрд грн. До цих витрат, зокрема, включено зарплати, матеріальне забезпечення, закупівлю та ремонт техніки. Порівняно з 2022 роком, витрати на оборону мають збільшитися більш ніж у 4 рази, зазначив Шмигаль.

Другою за пріоритетом статтею видатків стануть соціальні програми — виплати пенсій, субсидій, витрати на медицину й освіту. Для цього планується виділити ще 35% всього бюджету — понад 800 млрд грн. Зокрема, уряд пропонує збільшити адресну допомогу, а також фінансування Пенсійного фонду з бюджету на більш ніж 30 млрд грн.

Раніше Фокус писав, що економіка Росії через міжнародні санкції занурюється в глибоку кризу. За словами помічниці голови Мінфіну США з питань фінансування тероризму та фінансових злочинів Елізабет Розенберг, економічна ситуація в РФ "похмура та продовжує суттєво погіршуватися". Водночас економічні труднощі перетворюються для Росії на реальні проблеми на війні з Україною.