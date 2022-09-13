Економія на чиновниках та 50% усіх грошей на оборону: Кабмін затвердив проєкт бюджету-2023

Витрати на сектор оборони та безпеки наступного року зростуть у 4 рази, а 35% бюджету планується виділити на соціальну сферу. Тепер документ має схвалити Верховна Рада.

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Наступного року Україна планує виділити 50% всього бюджету на сектор оборони та безпеки, ще 35% підуть на соціальну сферу, медицину та освіту. Усі інші витрати скорочуватимуться. Відповідний проєкт державного бюджету на 2023 рік у вівторок, 13 вересня, затвердив Кабінет Міністрів, повідомив прем'єр Денис Шмигаль.

Глава уряду назвав бюджет-2023 "бюджетом для перемоги", зазначивши, що наступний рік буде непростим, оскільки ведення війни дуже дорого коштує державі і необхідно максимально ефективно використовувати кошти.

Бюджет-2023: головні статті видатків

Головним пріоритетом бюджету стане оборона та безпека — на неї планується витратити 50% всього бюджету або 1 трлн 136 млрд грн. До цих витрат, зокрема, включено зарплати, матеріальне забезпечення, закупівлю та ремонт техніки. Порівняно з 2022 роком, витрати на оборону мають збільшитися більш ніж у 4 рази, зазначив Шмигаль.

Другою за пріоритетом статтею видатків стануть соціальні програми — виплати пенсій, субсидій, витрати на медицину та освіту. З цією метою планується виділити ще 35% всього бюджету — понад 800 млрд грн. Зокрема уряд пропонує збільшити адресну допомогу, а також фінансування Пенсійного фонду з бюджету на більш ніж 30 млрд грн.

"З кожної бюджетної гривні — 50 копійок підуть на армію, 35 копійок на соцвиплати, медицину, освіту", — сказав Шмигаль під час засідання, додавши, що решта витрат держави скорочуватиметься.

Головною статтею економії у 2023 році прем'єр-міністр назвав зменшення видатків на органи державної влади. Зокрема, пропонується зменшити кількість чиновників, урізати зарплати та премії державним службовцям — очікується, що витрати таким чином скоротяться на 11,6 млрд грн порівняно з поточним роком. При цьому цей захід не торкнеться силових структур України, наголосив глава уряду.

До бюджетного фонду ліквідації наслідків збройної агресії планується спрямувати 19 млрд грн — у фонд буде зібрано конфісковані кошти РФ та росіян, а також допомогу з боку міжнародних партнерів. Кошти виділять на швидке відновлення руйнувань. Також передбачено додаткову дотацію на компенсацію видатків бюджету у зв'язку з війною у розмірі 24 млрд грн.

Економіка України у 2023 році: прогноз Кабміну

Згідно з прогнозом Кабміну, у 2023 році доходи України становитимуть 1,38 трлн грн, тоді як витрати заплановані на рівні 2,57 трлн грн. Щомісячний дефіцит державного бюджету заплановано на рівні 3 млрд. доларів. За словами Шмигаля, залежно від ситуації на фронті, економіка України у 2023 році може як впасти на 0,4%, так і зрости на 10% і більше.

Консервативний, середньо-песимістичний прогноз Кабміну говорить про те, що економіка у 2023 році зросте на 4,6% у реальному та на 37% у номінальному вираженні, середня зарплата становитиме орієнтовно 18,5 тисячі гривень, інфляція може досягти рівня 30%, а середньорічний курс долара коливатиметься близько 42 грн за одиницю американської валюти.

Коли Рада розгляне проєкт бюджету-2023

Проєкт бюджету буде зареєстрований урядом у Верховній Раді, після чого парламентарі мають його схвалити або відхилити. Народні депутати зможуть внести свої пропозиції до 1 жовтня, а проголосувати за ініціативу у першому читанні їм необхідно до 20 числа того ж місяця, повідомляє нардеп Ярослав Железняк.

Нагадаємо, за словами міністра економіки України Юлії Свириденко, економіка воюючої держави у 2023 році розпочне динамічне зростання.

Також Фокус писав про те, який курс долара у 2023 році прогнозують фінансисти.