Экономия на чиновниках и 50% всех денег на оборону: Кабмин утвердил проект бюджета-2023

Расходы на сектор обороны и безопасности в следующем году вырастут в 4 раза, а 35% бюджета планируется выделить на социальную сферу. Теперь документ должна одобрить Верховная Рада.

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В следующем году Украина планирует выделить 50% всего бюджета на сектор обороны и безопасности, еще 35% уйдут на социальную сферу, медицину и образование. Все другие расходы будут сокращаться. Соответствующий проект государственного бюджета на 2023 год во вторник, 13 сентября, утвердил Кабинет министров, сообщил премьер Денис Шмыгаль.

Глава правительства назвал бюджет-2023 "бюджетом для победы", отметив, что следующий год будет непростым, так как ведение войны очень дорого обходится государству и необходимо максимально эффективно использовать средства.

Бюджет-2023: главные статьи расходов

Главным приоритетом бюджета станет оборона и безопасность — на нее планируется потратить 50% всего бюджета или 1 трлн 136 млрд грн. В эти расходы, в частности, включены зарплаты, материальное обеспечение, закупка и ремонт техники. По сравнению с 2022 годом, расходы на оборону должны увеличиться более чем в 4 раза, указал Шмыгаль.

Второй по приоритету статьей расходов станут социальные программы — выплаты пенсий, субсидий, расходы на медицину и образование. На эти цели планируется выделить еще 35% всего бюджета — более 800 млрд грн. В частности, правительство предлагает увеличить адресную помощь, а также финансирование Пенсионного фонда из бюджета на более чем 30 млрд грн.

"С каждой бюджетной гривны — 50 копеек пойдут на армию, 35 копеек на соцвыплаты, медицину, образование", — сказал Шмыгаль в ходе заседания, добавив, что остальные расходы государства будут сокращаться.

Главной статьей экономии в 2023 году премьер-министр назвал уменьшение расходов на органы государственной власти. В частности, предлагается уменьшить количество чиновников, урезать зарплаты и премии государственным служащим — ожидается, что расходы таким образом сократятся на 11,6 млрд грн в сравнении с текущим годом. При этом данная мера не коснется силовых структур Украины, подчеркнул глава правительства.

В бюджетный фонд ликвидации последствий вооруженной агрессии планируется направить 19 млрд грн — в фонд будут собраны конфискованные средства РФ и россиян, а также помощь со стороны международных партнеров. Средства выделят на быстрое восстановление разрушений. Также предусмотрена дополнительная дотация на компенсацию расходов бюджета в связи с войной в размере 24 млрд грн.

Экономика Украины в 2023 году: прогноз Кабмина

Согласно прогнозу Кабмина, в 2023 году доходы Украины составят 1,38 трлн грн, в то время как расходы запланированы на уровне 2,57 трлн грн. Ежемесячный дефицит государственного бюджета запланирован на уровне 3 млрд долларов. По словам Шмыгаля, в зависимости от ситуации на фронте экономика Украины в 2023 году может как упасть на 0,4%, так и вырасти на 10% и более.

Консервативный, средне-пессимистический прогноз Кабмина говорит о том, что экономика в 2023 году вырастет на 4,6% в реальном и на 37% в номинальном выражении, средняя зарплата составит ориентировочно 18,5 тысяч гривен, инфляция может достигнуть уровня 30%, а среднегодовой курс доллара будет колебаться в районе 42 грн за единицу американской валюты.

Когда Рада рассмотрит проект бюджета-2023

Проект бюджета будет зарегистрирован правительством в Верховной Раде, после чего парламентарии должны будут его одобрить или отклонить. Народные депутаты смогут внести свои предложения до 1 октября, а проголосовать за инициативу в первом чтении им необходимо до 20-го числа того же месяца, сообщает нардеп Ярослав Железняк.

Напомним, по словам министра экономики Украины Юлии Свириденко, экономика воюющего государства в 2023 году начнет динамичный рост.

Также Фокус писал о том, какой курс доллара в 2023 году прогнозируют финансисты.