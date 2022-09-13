Курс на 45: финансисты рассказали о курсе доллара и инфляции в 2023 году

Эксперты считают, что экономика Украины в 2023 году будет медленно восстанавливаться, а девальвация гривны продолжится. Это означает постепенный рост курса доллара до уровня 45 UAH/USD.

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Украина понесла огромные потери в первые месяцы полномасштабного вторжения России. Экономика Украины выжила, но в ближайшие годы ей предстоит столкнуться с многочисленными встречными ветрами. Рост цен в начале 2023 года замедлится, но восстановление реального ВВП будет незначительным. Такие выводы делают экономисты Группы ICU в своем макроотчете.

"Внешние диспропорции огромны, так как Украина потеряла значительную часть своих экспортных возможностей, и отток капитала продолжается в значительных объемах. Одновременно девальвация гривны в июле оказала быстрое положительное влияние на валютный рынок, но может потребоваться больше раундов девальвации до конца 2023 года, чтобы еще больше сократить избыточный спрос на иностранную валюту. Украинская экономика останется в значительной степени зависимой от международной финансовой помощи в ближайшие годы. Иностранные гранты и кредиты будут крайне необходимы для исправления дефицита бюджета и пополнения резервов НБУ", — отмечают аналитики ICU.

По их мнению, в 2023 году курс гривны достигнет 45 UAH/USD, а экономике в 2023 году потребуется не менее $20 млрд, чтобы продолжать работать относительно гладко. Значительную часть этой суммы составит помощь от МВФ, считают аналитики ICU.

"ВВП катастрофически упал более чем на 45% в марте и апреле из-за полномасштабного вторжения России. Боевые действия заморозили почти всю деловую активность примерно на 40% территории Украины. Разблокировка морских портов может стать толчком для роста, но Россия не готова позволить Украине доставлять по морю все, кроме зерновых и масличных культур. Другой ключевой экспорт — железная руда, металлы и химикаты, должны быть доставлены на запад Украины до границы по железной дороге, пропускная способность которой в обозримом будущем останется ограниченной", — говорится в макроотчете компании ICU.

Аналитики считают, что ВВП Украины снизится на 32% за 2022 год, и за этим последует скромное восстановление ВВП на 4% в 2023 году при условии, что военная ситуация не изменится кардинальным образом.

[ + – ] Экономический прогноз построен на предположении, что в 2023 году военные действия будут продолжаться Фото: ВСУ

Также в компании сообщили, что экономике предстоит длительный период высокой инфляции, которая уже в 2022 году ускорилась, а ключевыми факторами, способствующими смягчению инфляционного давления, станут слабый внутренний спрос и щедрое предложение зерновых и масличных культур на внутреннем рынке.

"Мы прогнозируем, что потребительские цены вырастут почти на 30% в 2022 году и затем будут очень постепенно замедляться. Мы прогнозируем инфляцию на конец 2023 года на уровне 24%, поскольку считаем, что негативные последствия высоких цен на энергоносители и ослабление гривны окажет долгосрочное и существенное влияние на стоимость проданных товаров и, в конечном итоге, на потребительских ценах", — сообщили аналитики ICU.

Напомним, в августе 2022 года в Украине потребительская инфляция в годовом исчислении ускорилась до 23,8% (с 22,2% в июле). В месячном исчислении цены выросли на 1,1%.

Как ранее писал Фокус, цены на целый ряд продуктов в Украине выросли за год в несколько раз. Эксперты считают, что резкий скачок цен на еду отчасти спровоцировала война в Украине.