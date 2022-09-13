Курс на 45: фінансисти розповіли про курс долара та інфляцію у 2023 році

Експерти вважають, що економіка України у 2023 році повільно відновлюватиметься, а девальвація гривні продовжиться. Це означає поступове зростання курсу долара до рівня 45 UAH/USD.

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Україна зазнала величезних втрат у перші місяці повномасштабного вторгнення Росії. Економіка України вижила, але найближчими роками їй доведеться зіткнутися з численними зустрічними вітрами. Зростання цін на початку 2023 року сповільниться, але відновлення реального ВВП буде незначним. Такі висновки роблять економісти Групи ICU у своєму макрозвіті.

"Зовнішні диспропорції величезні, оскільки Україна втратила значну частину своїх експортних можливостей, і відтік капіталу продовжується у значних обсягах. Одночасно девальвація гривні в липні мала швидкий позитивний вплив на валютний ринок, але може знадобитися більше раундів девальвації до кінця 2023 року, щоб ще більше скоротити надмірний попит на іноземну валюту. Українська економіка залишиться значною мірою залежною від міжнародної фінансової допомоги найближчими роками. Іноземні гранти та кредити будуть вкрай необхідні для виправлення дефіциту бюджету та поповнення резервів НБУ", — зазначають аналітики ICU.

На їхню думку, у 2023 році курс гривні досягне 45 UAH/USD, а економіці у 2023 році потрібно не менше $20 млрд, щоб продовжувати працювати відносно гладко. Значна частина цієї суми становитиме допомогу від МВФ, вважають аналітики ICU.

"ВВП катастрофічно впав, на понад 45% у березні та квітні через повномасштабне вторгнення Росії. Бойові дії заморозили майже всю ділову активність приблизно на 40% території України. Розблокування морських портів може стати поштовхом для росту, але Росія не готова дозволити Україні доставляти по морю все, крім зернових та олійних культур. Інший ключовий експорт — залізняк, метали та хімікати, мають бути доставлені на захід України до кордону залізницею, пропускна спроможність якої в найближчому майбутньому залишиться обмеженою", — йдеться у макрозвіті компанії ICU.

Аналітики вважають, що ВВП України знизиться на 32% за 2022 рік, і за цим буде скромне відновлення ВВП на 4% у 2023 році за умови, що військова ситуація не зміниться кардинальним чином.

[ + – ] Економічний прогноз побудований на припущенні, що у 2023 році військові дії продовжуватимуться Фото: ЗСУ

Також у компанії повідомили, що економіка має тривалий період високої інфляції, яка вже у 2022 році прискорилася, а ключовими факторами, що сприяють пом'якшенню інфляційного тиску, стануть слабкий внутрішній попит та щедра пропозиція зернових та олійних культур на внутрішньому ринку.

"Ми прогнозуємо, що споживчі ціни зростуть майже на 30% у 2022 році і потім будуть дуже поступово сповільнюватися. Ми прогнозуємо інфляцію на кінець 2023 року на рівні 24%, оскільки вважаємо, що негативні наслідки високих цін на енергоносії та послаблення гривні довгостроково і суттєво вплине на вартість проданих товарів та, зрештою, на споживчих ціни", — повідомили аналітики ICU.

Нагадаємо, у серпні 2022 року в Україні споживча інфляція у річному обчисленні прискорилася до 23,8% (з 22,2% у липні). У місячному розрахунку ціни зросли на 1,1%.

Як раніше писав Фокус, ціни на низку продуктів в Україні зросли за рік у кілька разів. Експерти вважають, що різкий стрибок цін на їжу частково спровокувала війна в Україні.