Ціни ростуть не так швидко: НБУ назвав причини

У Нацбанку темпи інфляції пояснюють швидшим, ніж очікувалося, зниженням цін на пальне.

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Війна, падіння рівня доходів, зруйнована інфраструктура — це не могло не вплинути на ціни в Україні. Проте споживча інфляція хоч і прискорилася у серпні, але другий місяць поспіль залишається нижчою, ніж прогнозував Нацбанк у липневому інфляційному звіті. Про це заявили у НБУ.

У Нацбанку темпи інфляції пояснюють швидшим, ніж очікувалося, зниженням цін на пальне.

"Однак відхилення зменшилося, якщо порівняти з липнем. Крім того, вищими темпами, ніж очікував НБУ, зростала базова інфляція", — йдеться у повідомленні пресслужби регулятора.

Інфляція у серпні прискорилася через бойові дії, у яких порушили ланцюжки поставок, зруйнували виробництва, скоротилися пропозиції товарів та послуг, збільшилися виробничі витрати бізнесу. Ще одна причина — ефект перенесення на ціни девальвації гривні, що сталася наприкінці липня.

Що відбувалося з цінами у серпні 2022 року?

непродовольчі товари — подорожчали на 16,7% рік до року;

оброблені продовольчі товари — на 23,9% р/р;

послуги — на 15,6% р/р;

сирі продукти харчування — на 40,8% р/р;

адміністративно-регульовані ціни — на 14,7% р/р;

пальне — на 68,1% р/р.

У Нацбанку попереджають, що інфляційні ризики для України все ще зберігаються через війну з Росією, що триває. "Крім того, погіршення курсових та інфляційних очікувань посилює фундаментальний інфляційний тиск, попри пригнічений споживчий попит загалом", — зазначають у НБУ.

Раніше Національний банк України вирішив зберегти облікову ставку на рівні 25% після її підвищення до цього рівня у червні 2022 року. Також Фокус розповідав про нові правила для бізнесу: тепер для здійснення розрахунків в іноземній валюті підприємство має спочатку використати іноземну валюту, що є у нього, а далі при необхідності купувати її на валютному ринку України.