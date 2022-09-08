Високий попит на валюту, швидке зростання цін: НБУ вирішив не міняти облікову ставку

У Нацбанку зазначають, що за потреби змінять ставку, але поки що з урахуванням інфляційного тиску ставку залишили на рівні 25% річних.

Національний банк України вирішив зберегти облікову ставку на рівні 25% після її підвищення до цього рівня в червні 2022 року. Про це повідомляє пресслужба регулятора.

"Такий рівень облікової ставки за поточних умов є достатнім для збереження курсової стабільності й керованості інфляційними процесами", — йдеться в повідомленні.

На думку регулятора, інфляційний тиск у країні залишається значним. "Ефекти війни, у тому числі руйнування виробництв і логістики, і надалі мають визначальний уплив на ціни майже всього споживчого набору товарів і послуг. Погіршення інфляційних очікувань також чинить тиск на ціни в бік зростання. Це, зокрема, відбивається у досить високому попиті на товари довгострокового використання та на іноземну валюту", — кажуть у Нацбанку.

На думку експертів Національного банку, економіка України у воєнний час зможе стабільно функціонувати, якщо буде прогрес у співпраці з міжнародними партнерами, зокрема МВФ. Так, за інформацією Нацбанку, до кінця 2022 року Україна планує отримати фінансування на загальну суму близько 12 млрд дол., у тому числі 8 млрд євро в межах програми макрофінансової допомоги від Європейського Союзу. Міжнародна фінансова підтримка допоможе НБУ стримувати золотовалютні резерви на достатньому рівні й у наступні роки.

При цьому, як зазначається, для економіки України важливо, щоб війна з Росією не затягнулася на довгі роки: швидкість відновлення української економіки та повернення інфляції на траєкторію уповільнення значною мірою залежить від термінів завершення активної фази бойових дій.

"Національний банк готовий за необхідності підвищити ключову ставку понад поточний рівень і застосовувати додаткові заходи для захисту міжнародних резервів і збереження керованості інфляційних процесів", — наголосили в НБУ.

Нагадаємо, напередодні Єврокомісія рекомендувала ЄС виділити Україні макрофінансову допомогу в розмірі п'яти мільярдів євро. Нова фінансова допомога буде доповненням до 10 мільярдів, які вже надані Україні.

Також Фокус розповідав про нові правила для бізнесу: тепер для здійснення розрахунків в іноземній валюті підприємство має спочатку використати іноземну валюту, що є в нього, а далі за необхідності купувати її на валютному ринку України.

Раніше Фокус писав, що підвищення облікової ставки НБУ, як правило, згодом відбивається на кредитних і депозитних ставках.