Высокий спрос на валюту, быстрый рост цен: НБУ решил не менять учетную ставку

В Нацбанке отмечают, что при необходимости изменят ставку, но пока с учетом инфляционного давления ставка оставлена на уровне 25% годовых.

Национальный банк Украины решил сохранить учетную ставку на уровне 25% после ее повышения до этого уровня в июне 2022. Об этом сообщает пресс-служба регулятора.

"Такой уровень учетной ставки при текущих условиях является достаточным для сохранения курсовой стабильности и управляемости инфляционными процессами", — сказано в сообщении.

По мнению регулятора, инфляционное давление в стране остается значительным. "Эффекты войны, в том числе, разрушение производств и логистики, и в дальнейшем оказывают определяющее влияние на цены почти всего потребительского набора товаров и услуг. Ухудшение инфляционных ожиданий также оказывает давление на цены в сторону роста. Это, в частности, отражается в достаточно высоком спросе на товары долгосрочного использования и на иностранную валюту", — говорят в Нацбанке.

По мнению экспертов Национального банка, экономика Украины в военное время сможет стабильно функционировать, если будет прогресс в сотрудничестве с международными партнерами, в частности с МВФ. Так, по информации Нацбанка, до конца 2022 года Украина планирует получить финансирование на общую сумму около 12 млрд долл., в том числе 8 млрд евро в рамках программы макрофинансовой помощи от Европейского Союза. Международная финансовая поддержка поможет НБУ сдерживать золотовалютные резервы на достаточном уровне и в последующие годы.

При этом, как отмечается, для экономики Украины важно, чтобы война с Россией не затянулась на долгие годы: скорость восстановления украинской экономики и возвращения инфляции на траекторию замедления в значительной степени зависят от сроков завершения активной фазы боевых действий.

"Национальный банк готов при необходимости повысить ключевую ставку сверх текущего уровня и применять дополнительные меры для защиты международных резервов и сохранения управляемости инфляционных процессов", — подчеркнули в НБУ.

Напомним, накануне Еврокомиссия рекомендовала ЕС выделить Украине макрофинансовую помощь в размере пяти миллиардов евро. Новая финансовая помощь будет дополнением к 10 миллиардам, которые уже были предоставлены Украине.

Также Фокус рассказывал о новых правилах для бизнеса: теперь для осуществления расчетов в иностранной валюте предприятие должно сначала использовать имеющуюся у него иностранную валюту, а дальше при необходимости покупать ее на валютном рынке Украины.

Ранее Фокус писал, что повышение учетной ставки НБУ, как правило, со временем отражается на кредитных и депозитных ставках.