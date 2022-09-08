Запрет на покупку валюты: кого касается новое ограничение Нацбанка
Новые правила предусмотрены постановлением НБУ №197, которое вступило в действие 6 сентября 2022 года.
НБУ сообщил о новых правилах для бизнеса: теперь для осуществления расчетов в иностранной валюте предприятие должно сначала использовать имеющуюся у него иностранную валюту, а дальше при необходимости покупать ее на валютном рынке Украины. В Нацбанке отметили – на 2 сентября на счетах юрлиц в банках было $8,7 млрд.
"Ограничение покупки валюты предприятиями при имеющихся на счетах валютных средствах ограничит спрос на валютном рынке и, в конечном счете, сохранит золотовалютные резервы НБУ. Предприятия-импортеры, имеющие валютные средства, будут вынуждены потратить их, и только после этого получат возможность совершать покупку валюты", — объясняет Евгений Ромазин, директор департамента финансовых рынков Кредобанка.Важно
Руководитель отдела аналитики Libertex Group Андрей Шевчишин говорит, что это очень логичные изменения. "Некоторые юрлица накопили валюту на счетах и продолжают ее покупать для проведения заявленных расчетов. Теперь такие компании сначала должны использовать свою валюту", — отмечает эксперт.
"Банки изменят внутренние процессы по счетам клиента в банке, который проводит операцию покупки – банки обладают такой информацией. Относительно остатка на счетах в других банках – постановление НБУ расширяет перечень документов, которые клиент должен предоставить в банк. Дополнительно нужно будет предоставить заверенную соответствующим образом информацию об остатках на счетах в других банках", — объяснил Фокусу директор департамента комплаенс банка "Пивденный" Владимир Гавлицкий.
Из важного относительно нормы об использовании бизнесом своей валюты эксперты называют минимальный порог наличия у компаний остатков в иностранной валюте. Нововведение не коснется тех, у кого на счетах эквивалент 400 тыс. грн. Подробно о том, что ожидает валютный рынок и каким будет курс – в статье Фокуса "Дефицитный доллар. Как новые правила НБУ помогут украинцам покупать наличную валюту".
Напомним, народный депутат от "Слуги народа" Даниил Гетманцев считает, что инфляция 22% и курс 40 грн. за доллар не являются катастрофичными факторами для Украины.
Как ранее писал Фокус, после принятого НБУ в июле постановлением №154 разрешения на безналичную продажу долларов и евро ряд банков в Украине начали вводить в свои продуктовые линейки специальные предложения – депозиты в гривне с последующей конвертацией в валюту.