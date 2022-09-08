Запрет на покупку валюты: кого касается новое ограничение Нацбанка

Новые правила предусмотрены постановлением НБУ №197, которое вступило в действие 6 сентября 2022 года.

НБУ сообщил о новых правилах для бизнеса: теперь для осуществления расчетов в иностранной валюте предприятие должно сначала использовать имеющуюся у него иностранную валюту, а дальше при необходимости покупать ее на валютном рынке Украины. В Нацбанке отметили – на 2 сентября на счетах юрлиц в банках было $8,7 млрд.

"Ограничение покупки валюты предприятиями при имеющихся на счетах валютных средствах ограничит спрос на валютном рынке и, в конечном счете, сохранит золотовалютные резервы НБУ. Предприятия-импортеры, имеющие валютные средства, будут вынуждены потратить их, и только после этого получат возможность совершать покупку валюты", — объясняет Евгений Ромазин, директор департамента финансовых рынков Кредобанка.

Важно

Дефицитный доллар. Как новые правила НБУ помогут украинцам покупать наличную валюту

Руководитель отдела аналитики Libertex Group Андрей Шевчишин говорит, что это очень логичные изменения. "Некоторые юрлица накопили валюту на счетах и продолжают ее покупать для проведения заявленных расчетов. Теперь такие компании сначала должны использовать свою валюту", — отмечает эксперт.

"Банки изменят внутренние процессы по счетам клиента в банке, который проводит операцию покупки – банки обладают такой информацией. Относительно остатка на счетах в других банках – постановление НБУ расширяет перечень документов, которые клиент должен предоставить в банк. Дополнительно нужно будет предоставить заверенную соответствующим образом информацию об остатках на счетах в других банках", — объяснил Фокусу директор департамента комплаенс банка "Пивденный" Владимир Гавлицкий.

Из важного относительно нормы об использовании бизнесом своей валюты эксперты называют минимальный порог наличия у компаний остатков в иностранной валюте. Нововведение не коснется тех, у кого на счетах эквивалент 400 тыс. грн. Подробно о том, что ожидает валютный рынок и каким будет курс – в статье Фокуса "Дефицитный доллар. Как новые правила НБУ помогут украинцам покупать наличную валюту".

Напомним, народный депутат от "Слуги народа" Даниил Гетманцев считает, что инфляция 22% и курс 40 грн. за доллар не являются катастрофичными факторами для Украины.

Как ранее писал Фокус, после принятого НБУ в июле постановлением №154 разрешения на безналичную продажу долларов и евро ряд банков в Украине начали вводить в свои продуктовые линейки специальные предложения – депозиты в гривне с последующей конвертацией в валюту.