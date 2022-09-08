Заборона на купівлю валюти: кого стосується нове обмеження Нацбанку

Нові правила передбачені постановою НБУ №197, яка набула чинності 6 вересня 2022 року.

НБУ повідомив про нові правила для бізнесу: тепер для здійснення розрахунків в іноземній валюті підприємство має спочатку використовувати іноземну валюту, що є у нього, а далі за необхідності купувати її на валютному ринку України. У Нацбанку зазначили — на 2 вересня на рахунках юросіб у банках було $8,7 млрд.

"Обмеження купівлі валюти підприємствами при наявних на рахунках валютних коштах обмежить попит на валютному ринку і, зрештою, збереже золотовалютні резерви НБУ. Підприємства-імпортери, що мають валютні кошти, будуть змушені витратити їх, і тільки після цього матимуть можливість купувати валюту", — пояснює Євген Ромазін, директор департаменту фінансових ринків Кредобанку.

Важливо

Дефіцитний долар. Як нові правила НБУ допоможуть українцям купувати готівкову валюту

Керівник відділу аналітики Libertex Group Андрій Шевчишин каже, що це дуже логічні зміни. "Деякі юрособи накопичили валюту на рахунках і продовжують її купувати для проведення заявлених розрахунків. Тепер такі компанії спочатку мають використовувати свою валюту", — зазначає експерт.

"Банки змінять внутрішні процеси за рахунками клієнта в банку, який проводить операцію купівлі — банки мають таку інформацію. Щодо залишку на рахунках в інших банках — постанова НБУ розширює перелік документів, які клієнт має надати у банк. Додатково потрібно буде надати завірену відповідним чином інформацію про залишки на рахунках в інших банках", — пояснив Фокусу директор департаменту комплаєнс банку "Південний" Володимир Гавлицький.

З важливого щодо норми щодо використання бізнесом своєї валюти експерти називають мінімальний поріг наявності у компаній залишків в іноземній валюті. Нововведення не торкнеться тих, хто має на рахунках еквівалент 400 тис. грн. Докладно про те, що очікує валютний ринок і яким буде курс — у статті Фокусу "Дефіцитний долар. Як нові правила НБУ допоможуть українцям купувати готівкову валюту".

Нагадаємо, народний депутат від "Слуги народу" Данило Гетманцев вважає, що інфляція 22% та курс 40 грн за долар не є катастрофічними факторами для України.

Як раніше писав Фокус, після ухваленого НБУ в липні постановою №154 дозволу на безготівковий продаж доларів і євро низка банків в Україні почали вводити у свої продуктові лінійки спеціальні пропозиції — депозити у гривні з подальшою конвертацією у валюту.