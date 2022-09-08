Заборона на купівлю валюти: кого стосується нове обмеження Нацбанку
Нові правила передбачені постановою НБУ №197, яка набула чинності 6 вересня 2022 року.
НБУ повідомив про нові правила для бізнесу: тепер для здійснення розрахунків в іноземній валюті підприємство має спочатку використовувати іноземну валюту, що є у нього, а далі за необхідності купувати її на валютному ринку України. У Нацбанку зазначили — на 2 вересня на рахунках юросіб у банках було $8,7 млрд.
"Обмеження купівлі валюти підприємствами при наявних на рахунках валютних коштах обмежить попит на валютному ринку і, зрештою, збереже золотовалютні резерви НБУ. Підприємства-імпортери, що мають валютні кошти, будуть змушені витратити їх, і тільки після цього матимуть можливість купувати валюту", — пояснює Євген Ромазін, директор департаменту фінансових ринків Кредобанку.Важливо
Керівник відділу аналітики Libertex Group Андрій Шевчишин каже, що це дуже логічні зміни. "Деякі юрособи накопичили валюту на рахунках і продовжують її купувати для проведення заявлених розрахунків. Тепер такі компанії спочатку мають використовувати свою валюту", — зазначає експерт.
"Банки змінять внутрішні процеси за рахунками клієнта в банку, який проводить операцію купівлі — банки мають таку інформацію. Щодо залишку на рахунках в інших банках — постанова НБУ розширює перелік документів, які клієнт має надати у банк. Додатково потрібно буде надати завірену відповідним чином інформацію про залишки на рахунках в інших банках", — пояснив Фокусу директор департаменту комплаєнс банку "Південний" Володимир Гавлицький.
З важливого щодо норми щодо використання бізнесом своєї валюти експерти називають мінімальний поріг наявності у компаній залишків в іноземній валюті. Нововведення не торкнеться тих, хто має на рахунках еквівалент 400 тис. грн. Докладно про те, що очікує валютний ринок і яким буде курс — у статті Фокусу "Дефіцитний долар. Як нові правила НБУ допоможуть українцям купувати готівкову валюту".
Нагадаємо, народний депутат від "Слуги народу" Данило Гетманцев вважає, що інфляція 22% та курс 40 грн за долар не є катастрофічними факторами для України.
Як раніше писав Фокус, після ухваленого НБУ в липні постановою №154 дозволу на безготівковий продаж доларів і євро низка банків в Україні почали вводити у свої продуктові лінійки спеціальні пропозиції — депозити у гривні з подальшою конвертацією у валюту.