"Не катастрофа": Гетманцев про курс 40 грн за долар та інфляцію у 22%

У воєнних реаліях такий рівень інфляції помірний, адже окуповані території приносили 20% ВВП України, зазначає нардеп.

В Україні спостерігається досить помірна інфляція та вдається утримувати фінансову стійкість, зокрема у банківській та валютній сферах. Про це заявив голова податкового комітету Верховної Ради та народний депутат від "Слуги народу" Данило Гетманцев в інтерв'ю "РБК-Україна".

За його словами, інфляція у 22% та курс 40 грн за долар не є катастрофічним.

"Це нова реальність, і ми тут не повинні бути шоковані. Якщо інфляційний процес триватиме так, як триває, нічого катастрофічного в цьому немає. Так, це проблема, ситуація важка, але жодної катастрофи в цьому немає", — сказав політик.

Гетманцев наголосив, що висока інфляція спостерігається і в інших державах.

"Туреччина — інфляція 80%, мирна Молдова — понад 33%, Естонія — інфляція вища, ніж у нас, Латвія та Литва — інфляція така як у нас, Польща — вперше з 1996 року інфляція понад 15%, Чехія — 17,5%", — додав він.

Нардеп вважає, що це пов'язано з пандемією, м'якою фіскальною політикою, роздмухуванням дефіцитів бюджетів зарубіжних держав, а також війною з Росією. За його словами, через пандемію та війну підвищуються ціни на продовольство та енергоносії, які є тригером для світової інфляції.

Коментуючи інфляцію 22,2% в Україні Данило Гетманцев заявив, що у воєнних реаліях це помірний рівень. З його слів, окуповані території приносили 20% ВВП України.

"У нас люди гинуть щодня, а Нацбанку вдається утримати інфляцію 22,2%. Це справді помірний рівень інфляції з урахуванням війни", — сказав він.

Нардеп також зазначив, що утримати інфляцію на цьому рівні допомогли зафіксовані тарифи на газ, тепло та електроенергію для населення, знижені податки на пальне.

"Але головне, що було утримано відносну фінансову стійкість у перші місяці війни, зокрема в банківській, валютній сфері. Мені здається, що це без перебільшення подвиг регулятора", — вважає депутат.

Нагадаємо, 15 серпня міністр фінансів Сергій Марченко заявив, що друк грошей не є проблемою, як і висока інфляція, оскільки Україна живе у стані війни. За його словами, рівень підвищення цін у країні не є критичним.

За останні пів року найбільше подорожчали продукти (28,9%), алкоголь (на 19,9%), транспорт (40,4%). Найменше змінилися ціни на комунальні послуги, відпочинок та мобільний зв'язок з інтернетом.