Міністр фінансів Марченко: є проблема серйозніша за інфляцію в Україні

За словами міністра фінансів, друк грошей не є проблемою, як і висока інфляція, оскільки Україна живе у стані війни.

Україна сьогодні — країна, що воює, і з одного боку — очевидна втрата економіки та бізнес платить менше податків, з іншого — йде війна і близько 30% ВВП йде на підтримку армії, а більш ніж половина бюджету йде на потреби армії. Водночас високий рівень інфляції в Україні не є критичним. Про це в інтерв'ю РБК розповів Міністр фінансів Сергій Марченко.

"Так, можна сказати, що давайте через те, що у нас інфляція, зупинимо війну. Просто зупинимо і скажемо: давайте ми почекаємо, поки у нас все налагодиться і далі знову воюватимемо. Ну, тому що є ризики, що можуть бути економічні проблеми. Тому, що висока інфляція — це економічні проблеми, девальвація гривні — це економічні проблеми. Але ми воююча країна!" — зауважив в інтерв'ю міністр фінансів.

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За його словами, за останні роки практично немає прикладів країн, що воюють, де працює уряд і де повністю функціонують всі сфери життєдіяльності держави: платіжна система, банківська система, система збору податків, система розрахунків, сплачуються всі соціальні виплати.

Треба визначитися, ми хочемо виграти в цій війні — так, можуть бути певні проблеми з економікою через це, але вони вже є — чи ми хочемо жити в уявному світі, коли у нас все добре і єдина проблема, яка нас може цікавити — це інфляція”, — каже міністр.

Сергій Марченко наголосив, що більша проблема, ніж інфляція, сьогодні — це війна.

"Інфляція досить висока, якщо порівнювати з довоєнним станом. Якщо порівнювати з іншими країнами — Європою, США, де інфляція наближається до десятивідсоткових показників, то наша інфляція в 22,2% не така критична. Тобто це не інфляція, яка могла бути в воюючій країні. Зовнішні умови такі, що ми все одно були б у високій інфляції. Розриви ланцюжків постачання, високі ціни на паливо — це все фактори, що сформувалися ззовні. І ми, як і інші країни, змушені це нормально сприймати. Як ми живемо? В основному, за рахунок надходжень від зовнішньої допомоги та за рахунок податків та внутрішніх запозичень", — зазначив Сергій Марченко.

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Говорячи про потреби у фінансуванні державних видатків, міністр зазначив, що оцінки міністерства залишаються незмінними: $5 млрд щомісяця, тобто понад 150-160 млрд грн.

Нагадаємо, за даними Держстату, за рік з липня 2021 року по липень 2022 року інфляція в Україні склала 22,2%.

Раніше Фокус писав, що у червні 2022 року продовжувалося подорожчання продуктів харчування внаслідок скорочення поставок, вичерпання запасів та зростання виробничих витрат.

Як повідомлялося, за словами міністра фінансів Сергія Марченка, до кінця року Україна очікує отримати $16-17 млрд зовнішнього фінансування.