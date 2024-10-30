Зарплати військових в Україні: який розмір буде в 2025 році і як вплине інфляція (відео)

Народні депутати скасували виділення 42 млрд грн на ремонт доріг, запевнив парламентар Максим Цимбалюк. Він пояснив, що на реальну зарплату військових плине інфляція та зростання цін.

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Зарплати військових в Україні 2025 році не зміняться і виплачуватимуться виключно за рахунок коштів, які надійшли у Державний бюджет від платників податків. Згідно з попередніми оцінками, військовослужбовці отримуватимуть 22 тис. грн. Гроші, які надійдуть від західних партнерів, дадуть можливість закривати соціальні потреби. Про особливості розподілу Держбюджету-2025 та про покращення, які вносить Верховна Рада, народний депутат фракції "Батьківщина" Михайло Цимбалюк розповів в ефірі "Новини. Live".

Зарплата військових в Україні - Михайло Цимбалюк про Держбюджет 2025 див. з 1:11:00

Цимбалюк пояснив, що під час обговорення витрат Державного бюджету на 2025 рік нардепи добились перерозподілу коштів на користь обороноздатності. Наприклад, уряд спершу пропонував надати 42 млрд грн на ремонт доріг, але гроші підуть на оборону. Водночас військовослужбовцям не підвищили зарплатню і вона залишилась на рівні 22 тис. грн. Політик пояснив, що вагомість цієї суми постраждає від інфляції та зростання цін, які відбудуться у 2025 році.

"Військовим не підвищували грошове забезпечення. 22 тис. грн сьогодні отримує військовий. Якщо врахувати інфляцію, якщо врахувати ріст споживчих цін, то наступного року вони будуть отримувати менше, ніж цього року, це неприпустимо", — наголосив нардеп.

Також Цимбалюк розповів, звідки беруться гроші на зарплати військових — це виключно податки, які платять українці. Інші видатки — "це завдяки нашим міжнародним партнерам, і ми не перестаємо їм дякувати". Зокрема, саме західні кошти підуть на соціальну сферу — на пенсії, зарплати вчителям, лікарям, іншим бюджетникам, сказав він.

Крім того, нардеп озвучив інші видатки, які закладаються в бюджет на 2025 рік:

прожитковий мінімум — 2 900 грн;

мінімальна пенсія — 2 300 грн.

"Це ганьба для всіх, що в країні є така пенсія, бо це не прожиття пенсіонерів, це навіть не виживання. Через те ми зараз боремося і говоримо з Кабміном, що хоча б підвищити до 5 тисяч і називаємо джерела, де можна взяти ці гроші", — заявив співрозмовник журналістів.

Зарплата військових в Україні — деталі

Зазначимо, у вересні Фокус писав про зарплати військових в Україні залежно від посади, яку вони займаються в армії. Наприклад, командир бригади Сухопутних військ у 2024 році отримує 50 тис. грн. При цьому зарплата рядового з військовою спеціальністю "стрілець" — 20 тис. грн. Крім того, є системи виплат, рівень яких визначений постановою Кабміну №168. Згідно з постановою, зарплату в 30 тис. отримують ті, хто виконує бойові завдання, 50 тис. — для командного складу, який виконує бойові завдання, 100 тис. грн — за бої на передовій. Додаткові 70 тис. грн щомісяця — для тих, хто місяць провів на передньому краї, вказано у рішенні уряду.

Нагадуємо, 28 жовтня нардепи розглянули пропозицію уряду підвищити зарплату прокурорам майже на 40%. тим часом видання "Факти ICTV" пояснило, чому можуть затримувати виплату зарплати військовослужбовцям.