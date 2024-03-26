В Україні можуть створити окремий реєстр платників податків із високим рівнем дотримання податкового законодавства. Проте експерти сумніваються, що завдяки спецреєстру можна буде досягти певних економічних перемог.

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У Верховній Раді зареєстрований проєкт змін до Податкового кодексу України №11084 від 13.03.2024, який пропонує запровадити перелік платників податків з високим рівнем добровільного дотримання податкового законодавства. У матеріалі "Не батіг, а пряник. У Раді придумали, як мотивувати бізнес платити податки" юристи розповіли Фокусу про слабкі місця ініціативи.

Що чекає на підприємців у разі ухвалення проєкту?

Як пояснив виданню адвокат, керуючий партнер АО "EvrikaLaw", голова Комітету НААУ з питань інвестиційної діяльності та приватизації Андрій Шабельніков, до переліку платників податків з високим рівнем добровільного дотримання податкового законодавства можуть бути включені юридичні особи, що перебувають на загальній системі оподаткування та фізичні особи-підприємці, що перебувають на спрощеній системі оподаткування та є платниками єдиного податку третьої групи за умови одночасної відповідності певним критеріям.

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Проєкт закону передбачає створення окремого реєстру платників податків із високим рівнем дотримання податкового законодавства. Включення до переліку, ведення цього реєстру здійснюється самостійно податковими органами. Повідомлення про включення до переліку платників податків із високим рівнем дотримання податкового законодавства направлятиметься через електронний кабінет платника податків.

Процедури звернення безпосередньо платника податків до податкових органів із заявою (документами) для включення до такого переліку, контроль процесу включення чи процедури оскарження невключення до переліку не передбачено.

Треті особи не можуть контролювати підстави включення платника податків (податкові органи використовують наявну у них податкову інформацію, така інформація не є публічною)

"Також, треті особи не можуть контролювати підстави включення платника податків (податкові органи використовують наявну у них податкову інформацію, така інформація не є публічною). Тому, потенційно, запровадження такого переліку є ризикованим з точки зору можливих зловживань та корупції", — зазначає партнерка юридичної компанії EXPATPRO Тетяна Ященко.

Зазначимо, що перелік оновлюватиметься квартально, правила діятимуть доти, доки платник податків є у такому переліку.

Такі особливі правила мають бути застосовані у період дії воєнного стану та до 31 грудня того календарного року, у якому воєнний стан буде скасовано або припинено.

У Верховній Раді зареєстровано проєкт змін до Податкового кодексу України Фото: З відкритих джерел

VIP- зала, лаунж-зони і власний менеджер: чи є шанс потрапити до "білого" клубу платників податків

Фокус вже розповідав про переваги, які урядовці пропонують надати особливій категорії платників податків. Серед них — і скорочення переліку підстав для проведення перевірок, і термін проведення перевірок тощо.

Старший партнер, адвокат Адвокатського об’єднання "ДЕГА Партнерз" Ігор Дерев’янко додав, що загалом такий підхід нагадує послугу преміум-банкінгу, коли за певну абонентську плату клієнт отримує привілеї у вигляді прав на обслуговування без черги у VIP- залі та доступ до лаунж-зони аеропортів, а також має власного менеджера, який завжди на зв’язку, допоможе з консультацією, замовить готівку тощо.

"Та чи будь-який платник зможе стати членом такого "Білого клубу платників податків"? Ті платники, що підпадають під критерії автоматично зможуть отримати "преміум-сервіс" від податкової і тут все зрозуміло. Це є позитивним кроком в налагодженні комунікації між податковою системою і бізнесом, а також бажанням бути чи стати "білим", якщо ти чітко розумієш що ти за це отримуєш і за якими правилами грають обидві сторони. Але головне, щоб решта платників, які не зможуть попасти у "вищу податкову лігу", одразу автоматично не опинилися в так званій "сірій" зоні, хоча також сумлінно сплачують податки але не дотягують за певними критеріями (наприклад ФОПи, які не мають річного обороту в 5 млн одразу не підпадуть під категорію "білих" або в разі історії співпраці з контрагентами, в яких були спори з податковою)", — зазначив він.

Ще одним важливим і ризикованим є наявність людського фактору, за наявності якого, можливе ручне регулювання процесами такого включення до списків "білих" платників

Дійсно, не всі критерії передбачають саме дотримання податкового законодавства (зокрема, йдеться про відсутність порушень щодо строків подання звітності).

"Так, необхідно відповідати мінімальному пороговому рівню сплати податків (не зрозуміло, братиметься абсолютна чи відносна величина) для відповідної галузі, розмір нарахованої заробітної плати для працівників платника податків має бути не нижчим за середній розмір заробітної плати для працівників відповідної галузі у межах території за основним місцем обліку, помноженої на коефіцієнт 1,1 (до того ж, працівників має бути не менше 5). Відтак, якщо ти не порушник, сумлінно виконує всі вимоги податкового законодавства, але маленький, ставлення до тебе таке саме, як і до порушника. Критерії відрізняються для юридичних осіб і фізичних осіб- підприємців та залежать від системи оподаткування таких платників податків", — пояснює Тетяна Ященко.

Платник податків взаємодіятиме з комплаєнс-менеджером Фото: pexels.com

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Як пояснив керуючий партнер адвокатского об'єднання "Віннер партнерс", адвокат Сергій Литвиненко, взаємодія між комплаєнс-менеджером (співробітник, який відповідає за здійснення ключових функцій у компанії, до яких, зокрема, належать функції підрозділу з контролю за дотриманням норм — ред.) та платником податків з високим рівнем добровільного дотримання податкового законодавства передбачає консультування платника податків з питань, пов’язаних з виконанням його податкових обов’язків.

Саме комплаєнс-менеджер несе відповідальність відповідно до законодавства, у тому числі про запобігання корупції.

Платник податків з високим рівнем добровільного дотримання податкового законодавства має право взаємодіяти з таким фахівцем в усній та/або письмовій формі, а також з використанням засобів дистанційного зв’язку, зокрема в режимі відеоконференції.

Проєкт закону передбачає, що за платниками податків із високим рівнем добровільного виконання податкових та інших обов’язків закріплюється певний фахівець, який забезпечуватиме ефективну комунікацію між платником податків та податковою службою, консультуватиме з податкових питань

Проте фахівці мають питання щодо правової природи податкових консультацій від комплаєнс-менеджерів.

"Проєкт закону передбачає, що за платниками податків із високим рівнем добровільного виконання податкових та інших обов’язків закріплюється певний фахівець, який забезпечуватиме ефективну комунікацію між платником податків та податковою службою, консультуватиме з податкових питань. Проте, юридичний статус консультацій такого фахівця, як буде впливати (і чи буде взагалі враховано) цю обставину у випадку вчинення платником податків порушення, що сталось, зокрема, на підставі наданої інформації фахівцем, наданої в усній формі не визначено. Тому цінність такого механізму складно повноцінно проаналізувати", — додає партнерка юридичної компанії EXPATPRO Тетяна Ященко.

За її словами, залишається незрозумілим і те, якого економічного ефекту буде досягнуто у випадку застосування спеціальних правил — дотримання строків сплати податків, адже реальне збільшення розміру надходжень до бюджету для тимчасових пільг у межах такого механізму видається малоймовірним.

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"Він не прозорий, створює переваги для більш великих підприємців у порівнянні із маленькими та передбачає невиправдане додаткове навантаження на податкові органи, вимагатиме додаткового фінансування на комплаєнс менеджерів та роботи фахівців для формування запропонованого реєстру, його актуалізації", — пояснила Тетяна Ященко.

Тож експерти з права сподіваються, що парламентарі розглянуть відповідні правки до законопроекту, які збалансують вимоги до платників податків, аби всі мали рівні умови щодо віднесення їх до "VIP-клієнтів" податкової, адже не виключено, що в подальшому отримання такого статусу буде мати більш розширений перелік так званих пільг та слугувати певною базою даних для прийняття інших рішень.

Раніше Фокус писав, що в Україні збільшується кількість ФОПів, а у Верховні Раді кажуть, що так громадяни ухиляються від оподаткування і мобілізації.

Нагадаємо, в Україні дохід у вигляді заробітної плати оподатковується: 18% податком на доходи фізичних осіб (ПДФО) та 1,5% військовим збором (ВЗ). Останні вираховуються із зарплати працівника роботодавцем як податковим агентом.