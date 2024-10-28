Виділять майже 3 млрд: у Раді хочуть підвищити зарплати прокурорам на 37%, — Железняк

Нардеп Железняк повідомив, що з бюджету прибрали норми про дорожній фонд, як і 25% акцизу на нього. А також підтримали ідею забрати і гроші на кешбек.

Related video

У Верховній Раді України пропонують підвищити зарплати прокурорам на 37%. Рішення було схвалено комітетом з питань бюджету. Про це у себе в Telegram написав народний депутат Ярослав Железняк.

"Досі в шоці від ухвалюваних рішень: підняли історично податки — вирішили зайнятися історичним популізмом; щойно був скандал щодо виплат прокурорам — підтримали збільшити зарплати прокурорам на 37%", — зазначив нардеп.

За його словами, за наполяганням депутатів із профільного комітету і першого заступника генпрокурора Олексія Хоменка та голови Ради прокурорів бюджетний комітет усе ж відхилив поправку, яка прибирає збільшення витрат на зарплати прокурорам на майже 3 млрд грн. Хоча поправки були враховані й рекомендовані робочою групою.

"По суті Комітет погодив збільшити в бюджеті прокурорам зарплати у 2025 році", — написав нардеп.

Зазначимо, що за рішенням уряду, в поточному році середньомісячні витрати на зарплату одного прокурора встановлено на рівні 68 тис. грн.

Також Железняк повідомив, що з проєкту прибирають норми про дорожній фонд, як і 25% акцизу на нього. А також підтримали ідею забрати і гроші на кешбек. Перегляд документа з правками буде вже цього тижня. Загалом правок 2098, тому процес займе два дні.

Раніше ЗМІ повідомляли, що кожен п'ятий прокурор отримує пенсійні виплати. Аналіз даних декларацій показав, що серед рядових прокурорів лише 19% вказують пенсії, тоді як серед керівників цей показник сягає 38%. Водночас у Хмельницькій області кількість пенсіонерів-прокурорів перевищує 30%.

Також нагадаємо, що генпрокурор Андрій Костін подав у відставку. Він заявив, що у відомстві склалася аморальна ситуація з фальшивими інвалідностями посадових осіб державних органів. Він подякував за довіру президенту і парламенту, але зазначив, що в ситуації, що склалася, буде правильним рішенням скласти повноваження.