Выделят почти 3 млрд: в Раде хотят повысить зарплаты прокурорам на 37%, — Железняк

Нардеп Железняк сообщил, что из бюджета убрали нормы о дорожном фонде, как и 25% акциза на него. А также поддержана идея забрать и деньги на кэшбек.

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В Верховной Раде Украины предлагают повысить зарплаты прокурорам на 37%. Решение было одобрено комитетом по вопросам бюджета. Об этом у себя в Telegram написал народный депутат Ярослав Железняк.

"До сих пор в шоке от принимаемых решений: подняли исторически налоги – решили заняться историческим популизмом; только был скандал о выплатах прокурорам – поддержали увеличить зарплаты прокурорам на 37%" — отметил нардеп.

По его словам, по настоянию депутатов из профильного комитета и первого заместителя генпрокурора Алексея Хоменко и председателя Совета прокуроров бюджетный комитет все же отклонил поправку, которая убирает увеличение трат на зарплаты прокурорам на почти 3 млрд грн. Хотя правки были учтены и рекомендованы рабочей группой.

"По факту Комитет согласовал увеличить в бюджете прокурорам зарплаты в 2025 году", — написал нардеп.

Отметим, что по решению правительства, в текущем году среднемесячные расходы на зарплату одного прокурора установлены на уровне 68 тыс. грн

Также Железняк сообщил, что из проекта убирают нормы о дорожном фонде, как и 25% акциза на него. А также поддержана идея забрать и деньги на кэшбек. Расмотр документа с правками будет уже на этой неделе. Всего правок 2098, потому процесс займет два дня.

Ранее СМИ сообщали, что каждый пятый прокурор получает пенсионные выплаты. Анализ данных деклараций показал, что среди рядовых прокуроров лишь 19% указывают пенсии, тогда как среди руководителей этот показатель достигает 38%. При этом в Хмельницкой области число пенсионеров-прокуроров превышает 30%.

Также напомним, что генпрокурор Андрей Костин подал в отставку. Он заявил, что в ведомстве сложилась аморальная ситуация с фальшивыми инвалидностями должностных лиц государственных органов. Он поблагодарил за доверие президента и парламент, но отметил, что в сложившейся ситуации будет правильным сложить полномочия.