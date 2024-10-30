Зарплаты военных в Украине: какой размер будет в 2025 году и как повлияет инфляция (видео)

Народные депутаты отменили выделение 42 млрд грн на ремонт дорог, заверил парламентарий Максим Цимбалюк. Он пояснил, что на реальную зарплату военных влияет инфляция и рост цен.

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Зарплаты военных в Украине в 2025 году не изменятся и будут выплачиваться исключительно за счет средств, поступивших в Государственный бюджет от налогоплательщиков. Согласно предварительным оценкам, военнослужащие будут получать 22 тыс. грн. Деньги, которые поступят от западных партнеров, дадут возможность закрывать социальные потребности. Об особенностях распределения Госбюджета-2025 и об улучшениях, которые вносит Верховная Рада, народный депутат фракции "Батькивщина" Михаил Цимбалюк рассказал в эфире "Новости. Live".

Зарплата военных в Украине — Михаил Цимбалюк о Госбюджете 2025 см. с 1:11:00

Цимбалюк пояснил, что при обсуждении расходов Государственного бюджета на 2025 год нардепы добились перераспределения средств в пользу обороноспособности. Например, правительство сначала предлагало предоставить 42 млрд грн на ремонт дорог, но деньги пойдут на оборону. В то же время военнослужащим не повысили зарплату и она осталась на уровне 22 тыс. грн. Политик пояснил, что весомость этой суммы пострадает от инфляции и роста цен, которые произойдут в 2025 году.

"Военным не повышали денежное обеспечение. 22 тыс. грн сегодня получает военный. Если учесть инфляцию, если учесть рост потребительских цен, то в следующем году они будут получать меньше, чем в этом году, это недопустимо", — подчеркнул нардеп.

Также Цимбалюк рассказал, откуда берутся деньги на зарплаты военных — это исключительно налоги, которые платят украинцы. Другие расходы — "это благодаря нашим международным партнерам, и мы не перестаем их благодарить". В частности, именно западные деньги пойдут на социальную сферу — на пенсии, зарплаты учителям, врачам, другим бюджетникам, сказал он.

Кроме того, нардеп озвучил другие расходы, которые закладываются в бюджет на 2025 год:

прожиточный минимум — 2 900 грн;

минимальная пенсия — 2 300 грн.

"Это позор для всех, что в стране есть такая пенсия, потому что это не пропитание пенсионеров, это даже не выживание. Поэтому мы сейчас боремся и говорим с Кабмином, что хотя бы повысить до 5 тысяч и называем источники, где можно взять эти деньги", — заявил собеседник журналистов.

Зарплата военных в Украине — детали

Отметим, в сентябре Фокус писал о зарплатах военных в Украине в зависимости от должности, которую они занимаются в армии. Например, командир бригады Сухопутных войск в 2024 году получает 50 тыс. грн. При этом зарплата рядового с военной специальностью "стрелок" — 20 тыс. грн. Кроме того, есть система выплат, уровень которых определен постановлением Кабмина №168. Согласно постановлению, зарплату в 30 тыс. получают те, кто выполняет боевые задачи, 50 тыс. — для командного состава, который выполняет боевые задачи, 100 тыс. грн — за бои на передовой. Дополнительные 70 тыс. грн ежемесячно — для тех, кто месяц провел на переднем крае, указано в решении правительства.

Напоминаем, 28 октября нардепы рассмотрели предложение правительства повысить зарплату прокурорам почти на 40%. Тем временем издание "Факты ICTV" объяснило, почему могут задерживать выплату зарплаты военнослужащим.