Почему военным могут задерживать выплаты: подробное объяснение

Военнослужащие получают минимум 30 тысяч и имеют право на дополнительные выплаты за особенности службы и секретность.

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Украинские военнослужащие получают денежное довольствие, в отличие от наемных работников, которые получают зарплату. Известно, в какие именно даты военнослужащие должны получать свои выплаты. Об этом говорится в материале издания "Факты ICTV".

Размер денежного довольствия военнослужащих определяется следующими факторами:

должностью;

воинским званием;

квалификацией;

продолжительностью, интенсивностью и условиями военной службы.

В 2024 году минимальная зарплата для военнослужащих составляет 20 100 гривен. Солдаты-срочники получают 6 000 гривен, курсанты военных училищ — 2 350 гривен, а инструкторы зарабатывают от 15 до 30 тысяч гривен.

Кроме того, военнослужащие имеют право на дополнительные выплаты за особенности службы и секретность. Доплаты предусмотрены также для тех, кто обладает ученой или научной степенью, а также имеет почетные или спортивные звания.

В условиях военного положения военнослужащие получают не только ежемесячное денежное довольствие, но и дополнительные вознаграждения, которые могут составлять 30, 50, 70 или 100 тысяч гривен.

Постановление Кабинета Министров Украины № 168 устанавливает размер дополнительных денежных выплат для военнослужащих в месяц:

30 тысяч гривен — для тех, кто выполняет боевые (специальные) задачи в рамках обеспечения обороны Украины и защиты безопасности населения во время военной агрессии России;

50 тысяч гривен — для военных, выполняющих боевые (специальные) задачи в составе органов военного управления, штабов и командования, осуществляющих оперативное управление подразделениями;

70 тысяч гривен — единовременное вознаграждение за выполнение боевых или специальных задач в первом эшелоне, на временно оккупированных территориях или на территории России за каждые 30 дней выполнения таких задач;

100 тысяч гривен — для военнослужащих, которые находятся в зоне активных боевых действий или проходят лечение или реабилитацию из-за полученной контузии, травмы или увечья, а также для попавших в плен.

Военнослужащие, как правило, получают свою зарплату на банковские карты. Выплаты осуществляются в два этапа, аналогично тому, как это делается для наемных работников: сначала выплачивается аванс (с 5 по 15 число месяца), а затем основная сумма (с 25 числа до начала следующего месяца). Однако конкретные сроки могут различаться в зависимости от воинских частей и рода войск.

Задержка выплат военнослужащим может происходить по нескольким причинам:

Отсутствие достаточных денежных средств в бюджете.

Ненадлежащим образом сформированы запросы на выплату зарплаты со стороны воинских частей.

Задержки в выплатах могут возникать также из-за того, что в зарплату сразу включаются дополнительные выплаты, связанные с участием в боевых действиях или пребыванием в зоне активных боевых действий. Это требует времени на согласование таких выплат.

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