Чому військовим можуть затримувати виплати: докладне пояснення

Військовослужбовці отримують мінімум 30 тисяч і мають право на додаткові виплати за особливості служби та секретність.

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Українські військовослужбовці отримують грошове забезпечення, на відміну від найманих працівників, які отримують зарплату. Відомо, в які саме дати військовослужбовці мають отримувати свої виплати. Про це йдеться в матеріалі видання "Факти ICTV".

Розмір грошового забезпечення військовослужбовців визначається такими чинниками:

посадою;

військовим званням;

кваліфікацією;

тривалістю, інтенсивністю та умовами військової служби.

У 2024 році мінімальна зарплата для військовослужбовців становить 20 100 гривень. Солдати-строковики отримують 6 000 гривень, курсанти військових училищ — 2 350 гривень, а інструктори заробляють від 15 до 30 тисяч гривень.

Крім того, військовослужбовці мають право на додаткові виплати за особливості служби та секретність. Доплати передбачені також для тих, хто володіє науковим ступенем, а також має почесні або спортивні звання.

В умовах воєнного стану військовослужбовці отримують не лише щомісячне грошове забезпечення, а й додаткові винагороди, які можуть становити 30, 50, 70 або 100 тисяч гривень.

Постанова Кабінету Міністрів України № 168 встановлює розмір додаткових грошових виплат для військовослужбовців на місяць:

30 тисяч гривень — для тих, хто виконує бойові (спеціальні) завдання в межах забезпечення оборони України та захисту безпеки населення під час воєнної агресії Росії;

50 тисяч гривень — для військових, які виконують бойові (спеціальні) завдання у складі органів військового управління, штабів і командування, які здійснюють оперативне управління підрозділами;

70 тисяч гривень — одноразова винагорода за виконання бойових або спеціальних завдань у першому ешелоні, на тимчасово окупованих територіях або на території Росії за кожні 30 днів виконання таких завдань;

100 тисяч гривень — для військовослужбовців, які перебувають у зоні активних бойових дій або проходять лікування чи реабілітацію через отриману контузію, травму чи каліцтво, а також для тих, хто потрапив у полон.

Військовослужбовці, як правило, отримують свою зарплату на банківські картки. Виплати здійснюються у два етапи, аналогічно до того, як це робиться для найманих працівників: спочатку виплачується аванс (з 5 по 15 число місяця), а потім основна сума (з 25 числа до початку наступного місяця). Однак конкретні строки можуть відрізнятися залежно від військових частин і роду військ.

Затримка виплат військовослужбовцям може відбуватися з кількох причин:

Відсутність достатніх грошових коштів у бюджеті.

Неналежно сформовані запити на виплату зарплати з боку військових частин.

Затримки у виплатах можуть виникати також через те, що до зарплати одразу включаються додаткові виплати, пов'язані з участю в бойових діях або перебуванням у зоні активних бойових дій. Це потребує часу на узгодження таких виплат.

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