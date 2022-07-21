З однією умовою: Україна отримає $17 млрд до кінця року від партнерів, але їх не можна витратити на війну

За словами міністра фінансів Сергія Марченка, лише в липні держава очікує $3 млрд зовнішнього фінансування. Але військова кампанія може оплачуватись лише коштом державного бюджету.

До кінця року Україна очікує отримати $16-17 млрд зовнішнього фінансування. Про це в сьогоднішньому ефірі телемарафону розповів міністр фінансів Сергій Марченко.

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Чиновник зазначив, що це загальна цифра, яка включає кошти, які Україна вже отримала до сьогодні.

За його словами, тільки цього місяця держава має отримати від західних партнерів $3 млрд.

Як наголосив Марченко, уряд намагається утримувати щомісячний дефіцит бюджету в межах $5 млрд, а також вживати необхідних заходів, щоб "рамка звужувалась". Зокрема йдеться про розширення податкової бази. Водночас він наголосив, що підвищення податків поки не розглядається.

Глава Мінфіну також розповів, що зараз держава не може обійтися без часткового фінансування держбюджету Національним банком внаслідок викупу військових облігацій.

"Ми не можемо фінансувати нашу армію коштом зовнішніх джерел: грантів та кредитів. Наші партнери не дають нам коштів на військову кампанію", — пояснив він.

У зв'язку з цим військова кампанія фінансується або коштом податків, або коштами, отриманими від викупу облігацій Нацбанком.

"Це тимчасово вимушений крок в умовах, доки ми воюємо", — додав український чиновник.

Нагадаємо, Україні відстрочили виплату боргу щодо єврооблігацій. Мінфін домігся того, що від України у вересні 2022 року не вимагатимуть погашення боргу та відсотків за ним.

Раніше Фокус писав, що Україна та МВФ переглядають умови погашення зовнішнього боргу в умовах війни.