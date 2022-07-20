Україні відстрочили виплату боргу з єврооблігацій

Мінфін домігся того, що від України у вересні 2022 року не вимагатимуть погашення боргу та відсотків за ним.

Міжнародні кредитори погодились відстрочити Україні виплату заборгованості з єврооблігацій. Про це свідчить документ, опублікований на сайті міністерства фінансів Німеччини.

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"Ми згодні призупинити обслуговування боргу України з 1 серпня 2022 року до кінця 2023 року з можливістю продовження на рік", — заявила група кредиторів.

"Ми також закликаємо всіх інших офіційних кредиторів швидко домовитися з Україною про зупинення обслуговування боргу", — йдеться в заяві групи урядів, серед яких США, Канада, Франція, Німеччина, Японія та Великобританія.

Перед цим Україна звернулася до власників міжнародних облігацій із проханням надати можливість виплатити зовнішній борг із дворічним відстроченням.

Ішлося про суму 20 мільярдів доларів. Вирішення проблеми глава Кабміну доручив Міністерству фінансів України. Загалом до початку вересня 2022 року наша країна мала виплатити зовнішній борг у сумі 1,2 мільярда доларів.

Таке рішення керівництво нашої країни ухвалило для того, щоб уникнути небезпеки дефолту. В обмін на відстрочку в профільному міністерстві міжнародним кредиторам пообіцяли додаткові процентні платежі після закінчення заморозки.

Раніше ми писали про те, що Україна та МВФ переглядають умови погашення зовнішнього боргу в умовах війни. Представники Міжнародного валютного фонду (МВФ) ведуть негласні переговори з українськими чиновниками щодо реструктуризації зовнішнього боргу України, оскільки фінансування зруйнованої війною країни може скоро припинитися.

Раніше повідомлялося, що за останні чотири місяці країни-партнери та міжнародні фінансові організації надали Україні $7,4 млрд для покриття дефіциту держбюджету. При цьому у звіті про фінансову стабільність НБУ від 21 червня зазначається, що загальний обсяг фінансової допомоги на сьогодні становить $30 млрд.