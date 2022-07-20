Украине отстрочили выплату долга по еврооблигациям

Минфин добился того, что от Украины в сентябре 2022 года не будут требовать погашения долга и процентов по нему.

Международные кредиторы согласились отстрочить Украине выплату задолженности в еврооблигациях. Об этом свидетельствует документ, опубликованный на сайте министерства финансов Германии.

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"Мы согласны приостановить обслуживание долга Украины с 1 августа 2022 года до конца 2023 года, с возможностью продления на год", — заявила группа кредиторов.

"Мы также настоятельно призываем всех других официальных кредиторов быстро договориться с Украиной об остановке обслуживания долга", — говорится в заявлении группы правительств, среди которых США, Канада, Франция, Германия, Япония и Великобритания.

Перед этим Украина обратилась к держателям международных облигаций с просьбой предоставить возможность выплатить внешний долг с двухгодовой отсрочкой.

Речь шла о сумме в 20 миллиардов долларов. Решение проблемы глава Кабмина поручил Министерству финансов Украины. Всего же к началу сентября 2022 года наша страна должна была выплатить внешний долг в сумме 1,2 миллиарда долларов.

Такое решение правительство нашей страны приняло для того, чтоб избежать угрозы дефолта. В обмен на отсрочку в профильном министерстве международным кредиторам пообещали дополнительные процентные платежи после окончания заморозки.

Ранее мы писали о том, что Украина и МВФ пересматривают условия погашения внешнего долга в условиях войны. Представители Международного валютного фонда (МВФ) ведут негласные переговоры с украинскими чиновниками по вопросу реструктуризации внешнего долга Украины, поскольку финансирование разрушенной войной страны может скоро прекратиться.

Ранее сообщалось, что за последние четыре месяца страны-партнеры и международные финансовые организации предоставили Украине $7,4 млрд для покрытия дефицита госбюджета. При этом в отчете о финансовой стабильности НБУ от 21 июня указывается, что общий объем финансовой помощи на сегодняшний день составляет $30 млрд.