Украина и МВФ пересматривают условия погашения внешнего долга в условиях войны, — Bloomberg

До 1 сентября 2022 года Украина должна погасить $1,4 млрд в виде процентов по внешнему долгу. В этой ситуации рассматривается вариант использования замороженных активов России в качестве залога.

Представители Международного валютного фонда (МВФ) ведут негласные переговоры с украинскими чиновниками по вопросу реструктуризации внешнего долга Украины, поскольку финансирование разрушенной войной страны может скоро прекратиться. Об этом со ссылкой на анонимные источники пишет агентство Bloomberg.

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Журналисты отмечают, что до 1 сентября 2022 года Украина должна погасить 1,4 млрд долларов в виде процентов по внешнему долгу. В этой ситуации МВФ предлагает консультации и анализ финансовой и долговой ситуации в Украине.

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Один из вариантов, который рассматривает украинская сторона, включает так называемую процедуру получения согласия — запрос эмитента на одобрение держателей облигаций для изменения условий выпущенных ценных бумаг.

Другой вариант включает использование замороженных активов России в качестве залога, хотя юридическая жизнеспособность такой идеи остается непонятна, отметили журналисты.

Также в публикации сказано, что в начале марта МВФ одобрил выделение Украине чрезвычайного кредита в размере $1,4 млрд, отменив при этом существующие резервные соглашения страны с фондом,у которого оставалось $2,2 млрд для выплаты из первоначальных $5 млрд, которые были утверждены в 2020 году.

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Тем не менее, украинское правительство заявило, что оно намерено обслуживать свои внешние долговые обязательства, несмотря на почти 30% снижение темпов роста экономики, масштабные разрушения и 10 млн беженцев. Это обусловлено стремлением Украины остаться в хороших отношениях с глобальными инвесторами, в частности, для того, чтобы иметь возможность финансировать восстановление страны после войны.

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Ранее сообщалось, что за последние четыре месяца страны-партнеры и международные финансовые организации предоставили Украине $7,4 млрд для покрытия дефицита госбюджета. При этом в отчете о финансовой стабильности НБУ от 21 июня указывается, что общий объем финансовой помощи на сегодняшний день составляет $30 млрд.

По мнению экспертов, после двух месяцев войны Украина сохранила статус надежного международного партнера, выплачивая долги и получая военную и финансовую помощь. По данным Министерства финансов, за неполные четыре месяца Украина выплатила около трети от необходимой суммы валютного долга – $2,5 млрд .