Эксперты рассказали, чем украинский кризис 2022 года отличается от предыдущих

Опрошенные Фокусом эксперты полагают, что даже снижение суверенного рейтинга Украины ведущими рейтинговыми агентствами не помешает стране рассчитаться по долгам. Хотя вероятность реструктуризации долга не исключена.

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Агентство Moody's Investors Service (Moody's) 20 мая понизило долгосрочные рейтинги правительства Украины в иностранной и национальной валюте, а также рейтинги приоритетного необеспеченного долга в иностранной валюте с Caa2 до Caa3. Об этом говорится в сообщении агентства.

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"Понижение рейтингов до Caa3 обусловлено повышенными рисками устойчивости госдолга Украины из-за вторжения России, что приведет к более затяжному военному конфликту, чем первоначально ожидало агентство Moody's, что увеличивает вероятность реструктуризации долга и убытков кредиторов", — отметили в агентстве Moody's. Там подчеркнули, что негативный прогноз отражает высокую степень неопределенности в отношении того, как будет развиваться вторжение и какими будут его кредитные последствия.

Эксперт объяснил: размер экономики страны вследствие российской агрессии сильно сократится. Это не может не влиять на оценки рейтинговых структур

"В отличие от всех предыдущих кризисов, в этот раз у Украины очень мощная поддержка западных стран. В том числе, и финансовая. То есть у государства есть и желание, и возможность рассчитываться по своим долгам в ближайшее время. Но следует понимать, что значительная часть этих средств поступает в виде кредитов. Получается несколько парадоксальная ситуация, когда у страны есть большие шансы заплатить в сентябре значительную сумму по своим долгам, но в среднесрочной перспективе рейтинговое агентство видит большую вероятность реструктуризации долга", — рассказал Фокусу финансовый аналитик группы ICU Михаил Демкив.

Он подчеркнул: сумма государственного долга Украины растет, как за счет внешних, так и за счет внутренних заимствований, а размер экономики страны вследствие российской агрессии сильно сократится. В итоге соотношение долга к валовому внутреннему продукту возрастет до около 100% или более. Кроме того, США рассматривают возможность списания долгов Украины перед официальными кредитором.

"Совокупность всех этих факторов наталкивает рейтинговое агентство на мнение, что в таких условиях реструктуризация коммерческого долга Украины вероятна, что отразилось в снижении рейтингов", — объяснил Демкив.

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В то же время, как отметил Виталий Шапран, экономист, член Украинского общества финансовых аналитиков (УОФА), нынешнее снижение рейтинга на ценные бумаги Украины не повлияет: рынок евробондов все равно закрыт для Украины сейчас, а рынка ОВГЗ оценки Moody's не будут касаться.

"Снижение рейтингов Украины, на мой взгляд, является несколько преждевременным событием и реакцией агентства на публичные переговоры между Украиной и нашими западными партнерами по дефициту средств. Предложение Запада подумать о реструктуризации внешнего долга Украины могло быть воспринято агентством, как один из вероятных вариантов развития событий, что повлияло на решение снизить рейтинг", — отметил Виталий Шапран.

Напомним, министры финансов стран "Большой семерки" планируют выделить Украине солидную финансовую помощь.

Как ранее писал Фокус, в Украине инфляция по итогам 2022 года может составить 25-27%.