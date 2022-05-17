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Экономика Война и деньги

По итогам года инфляция в Украине может превысить 25%, — прогноз

Ольга Чайка
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Фото: УНИАН | За год все в среднем подорожает на четверть, подсчитали экономисты

Экономический прогноз Института экономических исследований и политических консультаций предполагает, что военная ситуация не будет сильно ухудшаться, а международные партнеры поддержат Украину.

В Украине инфляция по итогам 2022 года может составить 25-27%, подсчитали в Институте экономических исследований и политических консультаций. Об этом Фокусу рассказал глава правления Института Игорь Бураковский в материале "Жить дорого. Как и почему растут цены в Украине".

"По оценкам экспертов Института экономических исследований и политических консультаций, на конец года наша годовая инфляция будет не более 25-27%. Это много, хотя понятно, что сам показатель инфляции скрывает разную динамику цен на разные группы товаров", — сказал Бураковский.

По его словам, в экономический прогноз эксперты закладывают, что военная ситуация не будет сильно ухудшаться.

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"В нашем экономическом прогнозе мы надеемся, что будет помощь, будет ленд-лиз. Это поможет нашей экономике функционировать. И хотя это напрямую и не связано с инфляцией, но у нас сегодня нет мощного экономического тыла. Поэтому мы надеемся, что партнеры помогут нам", — добавил экономист.

Подробнее о причинах инфляции и товарах, которые дорожают нынешней весной больше всего, читайте в статье Фокуса "Жить дорого: Как и почему растут цены в Украине".