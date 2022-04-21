Эксперты прокомментировали кризис в экономике Украины из-за российского вторжения

Базовый прогноз международных организаций не предполагает продолжение боевых действий в 2023 году. Фокус узнал, насколько глубоким может быть падение ВВП Украины в 2022 году.

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Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) прогнозирует падение валового внутреннего продукта на 20% в текущем году, Международный валютный фонд (МВФ) — на 35%, Всемирный банк — на 45%.

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"Думаю, прогноз Всемирного банка слишком пессимистический, прогноз МВФ возможен. Вообще, реалистичны прогнозы в диапазоне 25-35% в зависимости от ситуации", — сказал Фокусу исполнительный директор Центра экономической стратегии Глеб Вышлинский.

Он обращает внимание на утверждение аналитиков МВФ, что все прогнозы на данный момент очень приблизительные — слишком много неопределенности.

"Неизвестно, сколько будут продолжаться боевые действия и в каком географическом масштабе. Если сохранится имеющийся географический масштаб, но боевые действия будут продолжаться, то все равно можно ожидать чуть меньшее падение ВВП, чем 35%", — отмечает Вышлинский.

ВВП может упасть и меньше, чем на 25% — но только в случае, если внезапно договорятся о мире, при котором южные регионы будут под контролем Украины, в том числе Херсонская и Запорожская области, говорит экономист.

"В худшем сценарии это может быть и больше. Но предположения Всемирного банка не включают существенной второй волны наступления, или боевых действий в течение всего года, поэтому 45% выглядит, как слишком много", — считает Вышлинский.

Он не разделяет мнение аналитиков Всемирного банка, что Украина будет медленно восстанавливаться после завершения военных действий: там ожидают рост ВВП Украины в 2023 году на 2,1%, а в 2024 году — на 5,8%.

"Это очень удивительно для меня. Перед Всемирным банком был прогноз ЕБРР, и там, наоборот, был прогноз минус 20% в текущем году и затем плюс 23% в следующем году. В любом случае, следующий год после большого падения — это сравнение с падением", — рассуждает Вышлинский.

По его словам, в базовый прогноз не закладывают вариант, при котором боевые действия будут продолжаться в таком же масштабе еще и в 2023 году.

В ответ на вопрос, что поможет Украине быстро восстановиться, экономист говорит: "Во-первых — это то, что Украине помогало в подобных ситуациях: настрой украинцев работать и возобновлять активность при любых возможных условиях. Это может прибавить оптимизма к прогнозам".

Объемы финансовой поддержки со стороны международных партнеров тоже существенно повлияют на темпы восстановления.

С другой стороны, чем дольше будут продолжаться военные действия — тем меньше украинцев вернутся из-за границы, говорит Глеб Вышлинский: "Наоборот, может возникнуть ситуация, когда мужчины будут присоединяться к своим семьям за границей. Это будет ограничивать восстановление экономики".

Напомним, МВФ прогнозирует падение ВВП Украины на 35%. В отчете говорится, что объемы ущерба в украинскую экономику невозможно определить, но война приводит к очень сильному падению ВВП. И даже если война скоро закончится, гибель людей, разрушение физического капитала и бегство граждан из небезопасных регионов будет сильно препятствовать экономической деятельности еще много лет, отмечают аналитики.

Тем временем МВФ оценивает падение ВВП России в 8,5%, а в 2023 году — на 2,3%. Такое падение поясняют введенными против России санкциями, разрывом торговых торговых связей, ухудшением внутреннего финансового посредничества и утратой доверия.