Експерти прокоментували кризу в економіці України через російське вторгнення

Базовий прогноз міжнародних організацій не передбачає продовження бойових дій у 2023 році. Фокус дізнався, наскільки глибоким може бути падіння ВВП України у 2022 році.

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Європейський банк реконструкції та розвитку (ЄБРР) прогнозує падіння валового внутрішнього продукту на 20% в цьому році, Міжнародний валютний фонд (МВФ) — на 35%, Світовий банк — на 45%.

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"Думаю, прогноз Світового банку надто песимістичний, прогноз МВФ можливий. Загалом, реалістичні прогнози в діапазоні 25-35% залежно від ситуації", — сказав Фокусу виконавчий директор Центру економічної стратегії Гліб Вишлінський.

Він звертає увагу на твердження аналітиків МВФ, що всі прогнози зараз дуже приблизні — надто багато невизначеності.

"Невідомо, скільки триватимуть бойові дії й в якому географічному масштабі. Якщо збережеться наявний географічний масштаб, але бойові дії триватимуть, то все одно очікують трохи менше падіння ВВП, ніж 35%", — зазначає Вишлінський.

ВВП може впасти й менше, ніж на 25% — але лише в разі, якщо раптово домовляться про мир, за якого південні регіони будуть під контролем України, зокрема Херсонська та Запорізька області, каже економіст.

"За найгіршого сценарію це може бути й більше. Але припущення Світового банку не включають суттєвої другої хвилі наступу або бойових дій протягом усього року, тому 45% виглядає, як занадто багато", — вважає Вишлінський.

Він не поділяє думку аналітиків Світового банку, що Україна повільно відновлюватиметься після завершення воєнних дій: там очікують зростання ВВП України у 2023 році на 2,1%, а у 2024 році — на 5,8%.

"Це дуже дивно для мене. Перед Світовим банком був прогноз ЄБРР, і там, навпаки, був прогноз мінус 20% цьогоріч і потім плюс 23% наступного року. В будь-якому разі наступний рік після великого падіння — це порівняння з падінням", — міркує Вишлінський.

За його словами, у базовий прогноз не закладають варіант, за якого бойові дії триватимуть в такому ж масштабі ще й у 2023 році.

У відповідь на запитання, що допоможе Україні швидко відновитися, економіст каже: "По-перше, це те, що Україні допомагало в таких ситуаціях: настрій українців працювати та відновлювати активність за будь-яких можливих умов. Це може додати оптимізму до прогнозів".

Обсяги фінансової підтримки з боку міжнародних партнерів також суттєво вплинуть на темпи відновлення.

З іншого боку, що довше триватимуть воєнні дії — то менше українців повернуться з-за кордону, каже Гліб Вишлінський: "Навпаки, може виникнути ситуація, коли чоловіки приєднуватимуться до своїх родин за кордоном. Це обмежуватиме відновлення економіки".

Нагадаємо, МВФ прогнозує падіння ВВП України на 35%. У звіті йдеться про те, що обсяги збитків української економіки неможливо визначити, але війна призводить до дуже сильного падіння ВВП. І навіть якщо війна скоро закінчиться, загибель людей, руйнація фізичного капіталу та втеча громадян з небезпечних регіонів сильно перешкоджатиме економічній діяльності ще багато років, зазначають аналітики.

Тим часом МВФ оцінює падіння ВВП Росії у 8,5%, а у 2023 році — на 2,3%. Таке падіння пояснюють запровадженими проти Росії санкціями, розривом торгових зв'язків, погіршенням внутрішнього фінансового посередництва та втратою довіри.