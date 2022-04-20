МВФ попередив: через санкції ВВП Росії впаде на 8,5% у 2022 році

У новому звіті фонд зазначив, що внаслідок санкцій падіння ВВП агресора продовжуватиметься й у 2023 році.

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ВВП Росії цьогоріч впаде на 8,5%, наступного — на 2,3%. Такі дані опублікував Міжнародний валютний фонд (МВФ) у своїй квітневій доповіді.

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"Базовий прогноз передбачає різке падіння у 2022 році, коли ВВП знизиться приблизно на 8,5%, а подальше зниження складе приблизно на 2,3% у 2023 році", — йдеться у доповіді.

Аналітики МВФ вважають, що різке зниження темпів зростання економіки відображає вплив санкцій, які призвели до розриву торгових зв'язків, значного погіршення внутрішнього фінансового посередництва та втрати довіри. Наслідки війни поширюються насамперед через товарні ринки, торгівлю та фінансові зв'язки.

Зазначимо, йдеться про позбавлення Росії кореспондентських банківських привілеїв, припинення доступу деяких російських банків до системи SWIFT, заборону використання активів центрального банку РФ, нафтове та газове ембарго з боку деяких великих економік.

Крім того, деякі великі споживачі російських енергоносіїв заявили про плани відмовитись від російської нафти та газу, що може вдарити по РФ у середньостроковій перспективі.

В МВФ позитивно оцінюють дії центрального банку РФ в умовах кризи, який зокрема підвищив відсоткову ставку. Однак, фінансові ринки були неспокійні, а курс рубля впав майже на 60%, перш ніж повернутися до рівня, близького до того, що був до вторгнення Росії на територію України.

Вихід іноземних фірм із РФ загальмував діяльність багатьох галузей, зокрема авіацію, фінанси, програмне забезпечення та сільське господарство, зазначили у фонді.

В МВФ вважають, що перспективи для РФ залишаються похмурими. Втрата довіри інвесторів призведе до значного падіння приватних інвестицій і споживання, що лише частково компенсується бюджетними видатками. Репутаційні ризики можуть призвести до того, що фірми уникатимуть угод із російськими контрагентами навіть у секторах, які санкції не зачепили безпосередньо.

Крім того, російсько-українська війна вплине і на інші країни, оскільки Росія є великим постачальником нафти, газу та металів. І Росія, й Україна експортують пшеницю та кукурудзу. Очікуване скорочення постачання цих товарів уже призвело до різкого зростання цін на них. Таке подорожчання вдарить по домогосподарствах з низькими доходами у всьому світі, зокрема в Америці й Азії.

Нагадаємо, раніше Фокус розповідав про п'ять пакетів санкцій, які Європа запровадила проти Росії. Під обмеження зокрема потрапили олігархи, нафтові компанії, а також російська металургія. Також Європа ввела ембарго на вугілля з РФ, а ось щодо нафти та газу ще сумнівається.

З Росії вийшла низка міжнародних компаній. Окрім іншого, Росія через міжнародні санкції залишилася без цивільної авіації.