Shell виводить своїх співробітників із Росії, — Bloomberg

Десятки працівників нафтогазової компанії-гіганта вже залишили проєкт "Сахалін-2".

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Британська енергетична компанія почала виводити персонал зі спільних підприємств із російським ПАТ "Газпром". Про це пише агентство Bloomberg із посиланням на власні джерела в Shell.

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Десятків працівників компанії, які тимчасово працювали на проєкті експорту зрідженого природного газу "Сахалін-2", уже відкликали протягом вихідних і перевели в інші офіси. У той же час, анонімні джерела повідомили агентству, що це рішення навряд чи позначиться на роботі проєкту.

"Наша увага в цьому процесі сфокусована на безпеці наших людей і операцій, а також дотриманні законів", — ідеться в електронному листі Shell, який має Bloomberg.

Британська компанія пообіцяла вийти з російських нафтогазових проєктів у відповідь на російську агресію в Україні ще 8 березня. Першим кроком поетапного плану стала відмова від спотових закупівель російської сирої нафти. Shell також анонсувала закриття всіх автозаправних станцій на території РФ і припинення виробництва авіаційного палива та мастильних матеріалів у країні-агресорі.

"Ми чудово розуміємо, що наше рішення минулого тижня закупити партію російської сирої нафти для переробки в такі продукти, як бензин і дизельне паливо, незважаючи на те, що воно було прийняте з урахуванням безпеки постачання, було неправильним, і ми просимо вибачення", — прокоментував генеральний директор Shell Бен Ван Берден. Весь прибуток від переробленої нафти компанія передала на допомогу українському народу.

Трохи пізніше в компанії заявили, що спишуть до $5 млрд активів у Росії в межах виходу з російських проєктів.

Як Фокус писав раніше, західні компанії масово залишають російський ринок. Багато хто з них десятиліттями намагався відкрити бізнес у Росії.

Нагадаємо, що Євросоюз має намір вводити нафтове ембарго проти РФ.