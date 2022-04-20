Shell выводит своих сотрудников из России, — Bloomberg

Десятки работников нефтегазовой компании-гиганта уже покинули проект "Сахалин-2".

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Британская энергетическая компания начала выводить персонал из совместных предприятий с российским ПАТ "Газпром". Об этом пишет агентство Bloomberg со ссылкой на собственные источники в Shell.

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Десятки работников компании, временно работавших на проекте экспорта сжиженного природного газа "Сахалин-2", уже отозвали в течение выходных и перевели в другие офисы. В то же время, анонимные источники сообщили агентству, что это решение вряд ли скажется на работе проекта.

"Наше внимание в этом процессе сфокусировано на безопасности наших людей и операций, а также соблюдению законов", — говорится в электронном письме Shell, которым располагает Bloomberg.

Британская компания пообещала выйти из российских нефтегазовых проектов в ответ на российскую агрессию в Украине еще 8 марта. Первым шагом поэтапного плана стал отказ от спотовых закупок российской сырой нефти. Shell также анонсировала закрытие всех автозаправочных станций на территории РФ и прекращение производства авиационного топлива и смазочных материалов в стране-агрессоре.

"Мы прекрасно понимаем, что наше решение на прошлой неделе закупить партию российской сырой нефти для переработки в такие продукты, как бензин и дизельное топливо, несмотря на то, что оно было принято с учетом безопасности поставок, было неправильным, и мы просим прощения", — прокомментировал генеральный директор Shell Бен Ван Берден. Всю прибыль от переработанной нефти компания передала для помощи украинскому народу.

Чуть позже в компании заявили, что спишут до $5 млрд активов в России в рамках выхода из российских проектов.

Как Фокус писал ранее, западные компании массово покидают российский рынок. Многие из них десятилетиями пытались открыть бизнес в России.

Напомним, что Евросоюз намерен вводить нефтяное эмбарго против РФ.