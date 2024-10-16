Российский бюджет на 2025 год показывает: приоритет отдан финансированию войны, а не внутренним потребностям. Что позволяет РФ воевать, когда иссякнет ее потенциал и дружба с какими странами держит на плаву ее финансы.

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В новом бюджете-2025 России предусмотрен рост объемов финансирования войны. По сравнению с 2021 годом оборонные расходы выросли и составляют 32% бюджета, тогда как до полномасштабной войны этот показатель держался 14,5%. Об этом сообщает в соцсети Х Министерство обороны Великобритании. Фокус спросил у экспертов, что позволяет России тратить миллиарды на войну, какова роль экспорта нефти и газа в финансировании ее военных нужд, а также, какие страны помогают РФ в ее агрессии против Украины.

Спрос продолжает опережать предложение: сколько Россия потратит на войну в 2025 году

Как отмечает Минобороны Британии, в конце сентября российское правительство подало в Госдуму проект бюджета на 2025 год, который предусматривает рост расходов на 5% до 41,5 трлн рублей (447 млрд долларов).

В бюджете-2025 России предусмотрен рост объемов финансирования войны

Предложенный бюджет предусматривает примерно 25% роста оборонных расходов в 2025 году по сравнению с бюджетом на 2024 год, что демонстрирует приоритет финансированию войны над внутренними приоритетами, считают в британском ведомстве, отмечая, что, например, социальные расходы сократятся на 16% в 2025 году.

"Спрос продолжает опережать предложение в российской экономике, и увеличение бюджета на 2025 год, скорее всего, ухудшит эту ситуацию. Это почти наверняка усилит инфляционное давление, которое остается ключевой проблемой, поскольку уровень инфляции в августе 2024 года составлял примерно 9%", — говорится в отчете британского Минобороны.

Сырая нефть и нефтепродукты составляют большую долю доходов России от ископаемого топлива Фото: pixabay.com

Несмотря на санкции: кто помогает РФ воевать

Сырая нефть и нефтепродукты составляют большую долю доходов России от ископаемого топлива. Продажа нефти даже в Европу, чему способствует успешное обхождение западных нефтяных санкций, позволяют России пополнять свой бюджет и военную казну, поддерживая приемлемый уровень жизни.

Россия продолжает зарабатывать колоссальные деньги на продаже нефти через теневой танкерный флот, который дает РФ деньги на убийство украинцев

Россия продолжает зарабатывать колоссальные деньги на продаже нефти через теневой танкерный флот, который дает РФ деньги на убийство украинцев.

Так, по информации исполнительного директора и соучредителя аналитического центра "Украинский институт будущего" Анатолия Амелина, российский теневой флот добавил 2,6 млрд евро только за две недели на финансирование войны против Украины.

"А санкций в отношении владельцев, которые управляют этим флотом, нет, как нет и в отношении владельцев компаний, которые владеют перевозимой нефтью. Нет их и к портам, где эту нефть переваливают. Нет от Европы и США, но, главное, нет от Украины (!!!) Мы даже уголовные дела по финансированию терроризма не открыли", — отметил Амелин на своей странице в соцсети Facebook.

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Украинский политолог, председатель правления Центра прикладных политических исследований "Пента" Владимир Фесенко также отметил, что теневой танкерный флот помогает России приспособиться к ценовому потолку на нефть и нефтепродукты и обходить ограничения Запада.

Дружба России и Китая началась не во время российско-украинской войны Фото: ТАСС

"Да, есть ограничения — страховые санкции в отношении цены российской нефти. Для того, чтобы обходить эти санкции, Россия использует теневой танкерный флот. Кроме этого, есть и прямая торговля с использованием своих танкеров, или танкеров отдельных стран, а именно Китая и Индии. С большей частью стран торговля осуществляется через Черное и Балтийское моря. Это, кстати, является потенциальной угрозой для Запада, в частности, экологической. Однако такой флот позволяет РФ обходить санкции. Если компания все равно находится под санкциями, ей нечего терять. Она будет участвовать в такой торговле. Однако, если компания хочет работать с США и Европой легально, тогда ей не стоит торговать с РФ", — отметил эксперт в комментарии Фокусу.

Существует прямая торговля с использованием своих танкеров, или танкеров отдельных стран, а именно Китая и Индии

Однако заметил, что существует более глобальная проблема, ведь Россия сформировала целую систему обхода санкций против торговли нефтью, а теневой танкерный флот — это лишь инструмент для достижения цели.

"Существуют еще и различные способы, формы сотрудничества и обхода санкций. Например, перезагрузка нефти, смешивание российской нефти с нефтью другого происхождения. А дальше уже ее можно продавать и в ЕС. В конце концов та же российская нефть попадает в Европу просто через посредников или Турцию. Была даже информация о том, что американские военные фактически используют российские нефтепродукты, которые к ним попадали через Турцию, а также Марокко. Существуют целые хабы, где происходит перезагрузка, смешивание нефти, а также хабы, через которые работает теневой танкерный флот. Но главная проблема не в этом. Есть огромные покупатели российской нефти — это Китай и Индия", — отметил Фесенко в комментарии Фокусу.

Есть крупные покупатели российской нефти — это Китай и Индия Фото: Секрет фирмы

Однако дружба России и Китая началась не во время российско-украинской войны. У этих государств существуют двусторонние взаимоотношения в разных сферах, не только в экономике, но и в военно-технической области. И главная основа этого сотрудничества, кроме экономической выгоды, особенно для Китая, а сейчас и для РФ, — наличие общего врага, а именно — США.

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"Но если для РФ сейчас США — это системный противник почти во всех сферах, учитывая санкции, то с Китаем другая ситуация. КНР является конкурентом Соединенных Штатов в геополитическом смысле. Однако экономически между Китаем и США существует взаимозависимость: большие объемы торговли, которые являются большими, чем с РФ. И именно поэтому, например, китайские крупные финансовые компании, банки, которые работают с Америкой, не участвуют в торговле с РФ. Именно поэтому возник кризис платежей, который стал для россиян большой проблемой. Они не могут получить деньги от своих китайских партнеров, потому что большинство крупных китайских банков отказываются работать с РФ. Как следствие, они заинтересованы работать в США, потому что не хотят попасть под санкции", — пояснил Фесенко.

Россия сформировала целую систему обхода санкций против торговли нефтью Фото: Getty Images

Кроме нефтяных доходов: что позволяет России тратить миллиарды на войну

Экономист, экс-член Совета НБУ Виталий Шапран добавляет: кроме нефтяных доходов, россияне активно используют так называемые неофициальные резервы — средства, которые их госбанки и государственные компании и олигархат вывезли из РФ.

"По моим оценкам, они не меньше, чем те, что сейчас обездвижены на Западе. Пока мировое сообщество во главе с Украиной не начнет охоту на эти фонды, думаю, Путин продолжит еще 2–3 года финансировать войну", — пояснил Фокусу Шапран.

При этом роль газа в пополнении бюджета РФ сегодня минимальна, отмечает эксперт.

Возможное прекращение транзита газа через Украину вообще может убить Газпром

"Возможное прекращение транзита газа через Украину вообще может убить Газпром, ведь КНР не выкупает весь газ Газпрома, а Ирану ни газ, ни нефть из РФ не нужны — у них своих энергоносителей хватает", — добавил Шапран.

С экспертом соглашается и директор и соучредитель аналитического центра "Украинский институт будущего" Анатолий Амелин. В комментарии Фокусу он отметил, что газ гораздо сложнее транспортировать иначе, чем трубопроводным путем, а из существующей газотранспортной системы ЕС РФ понемногу выталкивают США и другие поставщики.

"Да, газ для бюджета России весит значительно меньше, чем нефть", — добавил Амелин.

Дружба КНР с Россией будет продолжаться, пока она выгодна для китайской стороны Фото: Pexels

Вопрос номер один: будет ли помогать Поднебесная России

Дружба КНР с Россией будет продолжаться, пока она выгодна для китайской стороны, считает Виталий Шапран.

"После того, как США и ЕС начали давить на КНР в торговых переговорах и санкциях, отношения между Россией и КНР стали менее теплыми. Украина, США и ЕС должны продолжать давить на КНР в вопросах сотрудничества с Россией не только в военной сфере, но и в торговле. Каждый юань, отправленный в РФ, может использоваться для финансирования военных преступлений в Украине. Поэтому КНР должна поддерживать санкции против России, а не расширять с ней торговлю. США и ЕС добились весомых результатов в области санкционной политики в банковской сфере, китайские банки уже более полугода как затормозили обслуживание клиентов из РФ, впрочем, в области торговли нефтью и газом успехи не так хороши, поэтому есть куда дальше развивать процесс", — отметил экономист, экс-член Совета НБУ Виталий Шапран.