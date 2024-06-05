РФ адаптируется к санкциям: доходы агрессора от экспорта нефти в мае выросли, — СМИ

По словам журналистов, рост доходов последовал за ростом цен на нефть марки Urals. Это ключевая экспортная нефть России.

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В мае доходы от продажи нефти у Росси выросли почти на 50%, если сравнивать с прошлым годом. Дело в том, что цены не нефть выросли, а РФ начала адаптироваться к международным санкциям. Об этом пишет издание Bloomberg.

По словам журналистов, налоги с продажи нефти выросли до 7,1 миллиарда долларов в прошлом месяце. Суммарная выручка от нефти и газа выросла на 39% до 793,7 млрд рублей (примерно 9 млрд долларов).

В материале говорится, что рост доходов последовал за ростом цен на нефть марки Urals. Это ключевая экспортная нефть России, продажа которой помогает финансировать войну против Украины.

Министерство финансов РФ рассчитало майские налоги, исходя из цены на нефть марки Urals в $74,98 за баррель по сравнению с $58,63 годом ранее. Скидка к мировому эталону Brent сократился даже на фоне ценового ограничения, введенного странами G7.

Доходы РФ от нефти и газа Фото: Bloomberg

Издание пишет, что Москва адаптировалась к введенным международным сообществом ограничениям. Она использует огромный теневой флот танкеров, чтобы продавать нефть клиентам в Азии.

Более того, как говорится в материале, майские нефтяные доходы России могли быть выше, если бы их не уменьшили субсидии отечественным производителям топлива. Так, правительство РФ выплатило компаниям почти 202 млрд рублей за внутренние поставки дизельного топлива и бензина.

Ранее СМИ сообщали, что США готовы дать Киеву кредит в $50 млрд за счет прибыли от активов РФ. Если ЕС продлит санкции против России на неопределенный срок — Вашингтон готов предоставить Украине финансовую поддержку. Однако помешать этому, как отмечают американские журналисты, способен Виктор Орбан.

Также в мае стало известно, что РФ закупила оборудования для самолетов на $500 млн. Были куплены компоненты для радиолокационного оборудования и программируемые контроллеры для военных самолетов.